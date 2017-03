Los vecinos fueron a pedir explicaciones por el lago y Avilés los recibió con un municipio sitiado

Compartir esto





















Un grupo de vecinos autoconvocados se manifestó esta mañana frente al Palacio 16 de Julio para exigir a las autoridades que “den la cara” en relación a la lamentable situación del lago San Roque.

No sólo no los atendió ni el intendente Esteban Avilés ni ningún funcionario, si no que la decisión fue sitiar el lugar con policías que impedían el ingreso al edificio municipal.

Unas 40 personas protagonizaron este ‘ruidazo’ que, durante unos minutos, cortó media calzada en la avenida San Martín.

“Pensamos que había que salir a la calle de manera inmediata. No hay más tiempo. El olor no se soporta más, hay escuelas sin clases y abuelos descompuestos. La situación no da para más”, sostuvo Leonel Bastianelli a VillaNos Radio 100.7.

Y explicó que fueron al municipio para que, “alguien salga a hacerse cargo”.

“El lago se está muriendo y los responsables políticos miran para un costado y se echan la culpa entre ellos. La situación es completamente insalubre. Es terriblemente tóxico”, denunció.

Las acciones de protesta de los vecinos tendrán continuidad este jueves con una marcha que se iniciará a las 17 desde el puente Zilli hasta la sede del Concejo de Representantes.