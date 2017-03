Felpeto defendió su gestión por el saneamiento del lago y consideró “infantil” la actitud de Avilés de echarle la culpa

Compartir esto





















El exintendente Carlos Felpeto salió al cruce del actual mandatario, Esteban Avilés, quien en declaraciones a distintos medios lo culpó por la actual situación del lago San Roque.

“Hace cinco años hemos retomado una obra de cloacas que el gobierno anterior no lo hizo y debería haber hecho hace 20 años. Todos los vecinos pagaron las obras de cloacas y no se hicieron. Hoy no tendríamos estos problemas en el microcentro”, dijo Avilés a Cadena 3.

En la misma radio, Felpeto defendió su gestión y consideró que hay “impericia” en la administración pública, que “no está haciendo las obras necesarias”.

“De los últimos tres presupuestos han quedado 57 millones de pesos aproximadamente sin invertir en las obras de cloacas y de agua. Eso es el resultado de que no se siguen haciendo las redes primarias para tratar los líquidos cloacales, que no vayan al lago o a los ríos”, señaló, en la misma línea de lo expresado por el tribuno de Cuentas Daniel Viale a La Jornada.

Frente a la acusación formulada, el actual el director del Correo Argentino indicó que Avilés “dice que habría que preguntarme a mí qué se hizo con los dineros públicos. Han sido invertidos en las obras necesarias para hacer las cloacas y redes en Villa Carlos Paz, está en los papeles. Después de seis años acordarse de eso me parece medio infantil”.

Y asumió, con ironía, “la responsabilidad de haber hecho las obras de cloacas que inauguramos en enero del 2008 con la presidenta (Cristina Fernández)”.

Además, destacó que durante su gobierno se “dejaron los planteos en el ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento) para hacer los distintos tramos de ampliación de Villa Carlos Paz”.

“Hemos sacado créditos del ENOHSA para hacer las obras, dejé todo el plan en el ente nacional, y todos los dineros públicos que se recaudaron para hacer obras de cloacas se hicieron y, en los papeles figuran. Los dineros han sido invertidos y han sido aprobados por los tribunales de cuentas respectivos”, insistió.

En este punto, advirtió que, además de los fondos provenientes del ente, también se recaudaron fondos específicos desde el municipio: “estos últimos años los cedulones municipales tienen un cargo por obras de aguas y cloacas, que han sido 57 millones de pesos que se cobraron específicamente y fueron a rentas generales”.

“Hay que seguir ejecutando obras, caños de cloacas para que la ciudad esté cada día más limpia y tratar de que aguas arriba, desde las comunas del sur de Punilla, desde San Antonio hasta Cuesta Blanca, Tanti, Estancia Vieja y Santa Cruz del Lago puedan tener las obras complementarias para que no sigamos ensuciando el lago”, finalizó.