El San Roque nauseabundo: “La perla de Punilla se puso negra”

Cuestiones básicas que son los principales ganchos para convocar a turistas en la temporada estival, hoy son padecimientos para los carlospacenses. El mal estado de las aguas del lago San Roque, denunciado desde hace algunas semanas, torna un lugar difícil para estar a la villa serrana por estos días.

El olor nauseabundo, que emana el espejo de agua hizo inclusive que una escuela próxima debiera suspender las clases por la descompostura que sufrieron algunos alumnos. “Algunos niños tuvieron inconvenientes como náuseas e inclusive vómitos. Esta mañana (por ayer lunes) era imposible estar en las aulas” sentenció una autoridad del colegio Carlos Nicandro Paz a Canal 10.

Un representativo cartel, realizado por los alumnos de la institución, fue el botón de muestra del descontento con las autoridades tanto provinciales como municipales, con la salud como condicionante.

A su vez Gonzalo, propietario desde hace seis años del hidropedal que es un clásico atractivo, señaló a Crónica Plus que “esta situación no la vivimos nunca”. Luego agregó: “Nos conocen por la perla de Punilla, pero creo que la perla se puso negra. Carlos Paz vive del lago. Esto no se trata sólo de dar el paseito, la foto de la ciudad es con agua”.

También hizo una invitación a realizar un mea culpa, debido a la cantidad de basura que es arrojada al lago.