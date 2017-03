Alessio habló sobre los dichos de Bustos: “Si pasó es una cuestión privada, no hace a la institucionalidad del Concejo”

Compartir esto





















La concejala oficialista Mirtha Alessio se refirió, a regañadientes, al escándalo que provocaron las despectivas declaraciones de su par Hugo Bustos sobre la dictadura y que fueron denunciadas por Laura Orce.

En este sentido, negó que el tema haya sido planteado en el marco del Pleno de Gobierno que se desarrolló este lunes con la presencia del intendente Esteban Avilés, sus secretarios, y concejales de los diferentes bloques legislativos.

Además, puso en duda la veracidad de la denuncia de Orce y planteó, para el caso en que sea cierta, que el tema “no hace a la institucionalidad del Concejo”.

“No se ha producido dentro del ámbito institucional. Es decir, lo que se refiere a sesión o comisión. Si es que pasó entre ellos es una cuestión privada”, afirmó en un intento insólito e irrespetuoso de minimizar un hecho como el denunciado que tuvo unánime repudio de parte de diferentes espacios políticos, organizaciones sociales y vecinos a título personal.

Cabe recordar que Orce denunció que Bustos había sugerido como actividad para conmemorar el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, una especie “búsqueda del tesoro”. “¿Por qué no repartimos una tibia o un peroné y que salgan a buscarlos?”, dijo Orce que planteó Bustos. El edil que le responde directamente al intendente Esteban Avilés, la desmintió: “No puedo debatir sobre una mentira. Entiendo que la política nos lleve a distintos recursos para buscar prensa y desbancar a un concejal, pero lo que no entiendo es difamar o mentir o distorsionar una situación”.

Tras estas declaraciones, Orce ratificó su denuncia, y afirmó que la desmentida de Bustos “es de un caradurismo y una canallada extrema”.

En este escenario, la legisladora Ilda Bustos presentó un proyecto de repudio a los dichos de Bustos en la unicameral provincial que será votado este miércoles. Y en el seno del Concejo de Representantes ingresó una iniciativa de similares características con las firmas de Omar Ruiz, Gustavo Molina y Laura Orce que se pondrá a consideración en la sesión de este jueves.