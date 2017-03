Para Orce, la desmentida de Bustos “es de un caradurismo y una canallada extrema”

Compartir esto





















La concejala Laura Orce sostuvo que la desmentida del edil Hugo Bustos respeto de sus dichos sobre la dictadura genocida “es de un caradurismo y una canallada extrema”.

“No puede creer semejante cinismo”, aseguró a VillaNos Radio 100.7, consultada por las declaraciones formuladas por Bustos antes de ingresar al Pleno de Gobierno.

Cabe recordar que Orce denunció que Bustos había sugerido como actividad para conmemorar el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, una especie “búsqueda del tesoro”. “¿Por qué no repartimos una tibia o un peroné y que salgan a buscarlos?”, dijo Orce que planteó Bustos. El edil que le responde directamente al intendente Esteban Avilés, la desmintió: “No puedo debatir sobre una mentira. Entiendo que la política nos lleve a distintos recursos para buscar prensa y desbancar a un concejal, pero lo que no entiendo es difamar o mentir o distorsionar una situación”.

Tras estas declaraciones, Orce ratificó su denuncia, y apuntó a la complicidad del oficialismo: “Lo ratifico absolutamente. Si Bustos desmintió lo que también escucharon (Diego) Chiozzi (secretario) y (Carla) Livelli (concejala de CPU), es porque ha sido la decisión de Carlos Paz Unido”.

Orce relató que el jueves pasado por la mañana, antes de la sesión especial para conmemorar el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, “Bustos vino a mi despacho a pedirme disculpas. Golpeó la puerta de mi despacho y dijo que había cometido un error, que no se había dado cuenta, y que era una ironía como las de (Diego) Capusotto. Cuando estábamos hablando también vino a mi oficina (Alejandra) Roldán (presidenta del Concejo) y vio que me estaba pidiendo disculpas”.

A partir de esto, opinó que Bustos tendrá de sus pares “repudio o complicidad”.

Remarcó que, “jamás se me ocurría mentir en algo como esto. No soy un ser perverso, y si lo hubiese fabulado deberían hacerme una pericia siquiátrica. Y lo pongo a consideración”.

Calificó la actitud de Bustos de “falta de hombría y coraje”.

“El cinismo con el que se está manejando, la perversidad, a lo que puede llegar, realmente no lo puedo creer. Es de una mediocridad absoluta. Demencial”, enfatizó.

Por otra parte Orce pidió disculpas “a todos los ciudadanos de Carlos Paz porque parte del cuerpo al que pertenezco tiene una persona de esas características”.

“Me sigue faltando el respeto. Solo un canalla y sinvergüenza puede decir eso”, acusó.

Planteó que su denuncia “es mi verdad y todos sabemos lo que pasó. Los que habiendo escuchado lo nieguen serán cómplices”,

En este punto hizo referencia a la concejala Carla Livelli, testigo de la charla: “No hablé con ella (tras la denuncia), pero cómo voy a imaginar que puede ser cómplice de una situación semejante, que pueda llegar a tanto. Cuando hablé la semana pasada me dijo que hice muy bien en plantear el tema en la comisión y que la nombré porque ella escuchó. Además, (Mirtha) Alessio (concejala CPU) me vino a pedir disculpas por lo que dijo Bustos”.

Por último expresó que, “me preocupa muy poco lo que pueda decir Bustos en la banca. Yo no busco desbancar a nadie y jamás solicité su renuncia. Sólo pedí que se tomaran las medidas, que de mínima sería ofrecer disculpas públicas. Pero no lo hizo”.

“Le queda grande el cargo de concejal”, cerró.