Por ‘ineficientes’ e ‘irresponsables’ piden la revocación del mandato de los directores municipales en Carlos Paz Gas

‘Sin más trámite’ por la ‘gravedad de los hechos denunciados’, la Cooperativa Integral pidió al Concejo de Representantes que imponga la ‘revocación del mandato’ de los directores municipales en Carlos Paz Gas Roberto Rizzi, Fernando Cotti y Juan Carlos Zoppetti por ‘ineficientes’ e ‘irresponsables’. Y no descarta denunciarlos penalmente si las explicaciones sobre algunos puntos no son satisfactorias.

Así quedó establecido en una nota enviada al cuerpo legislativo con las firmas de la presidenta del Consejo de Administración de la Coopi, Alicia Clérico, y el director en CPG Mario Díaz.

El escrito advierte a la titular del Concejo de Representantes, Alejandra Roldán, sobre situaciones generadas en el seno de Carlos Paz Gas “única y exclusivamente por el accionar ineficiente e irresponsable” de Rizzi, Zoppetti y Cotti, quienes integran el directorio en representación del municipio.

Entre las irregularidades denunciadas se menciona la apertura de dos expedientes en el Enargas por incumplimientos (personal encargado de la toma de muestras no poseía constancia de capacitación para realizar dichas tareas; no se realizaron los ensayos de concentración de odorantes). En este sentido, desde la Coopi advierten que “de resolverse estas cuestiones desfavorablemente para la sociedad, conforme a la normativa aplicable, podría ser pasible no sólo de sanciones pecuniarias por montos millonarios, si no y lo que es más grave aún, con la quita de la concesión”.

La segunda irregularidad se relaciona con “el pago fuera de término, sin motivo alguno que lo justificara, de facturas de Ecogas, lo que generó innecesariamente el pago de intereses por la suma de 22.554 pesos y 16.679 pesos”.

En otro párrafo se hace hincapié en los “reiterados requerimientos realizados por la Afip por incumplimiento de obligaciones fiscales, fundamentalmente en la presentación de declaraciones juradas y pago de los anticipos correspondientes, que además determinaron el inicio de acciones judiciales y embargo en cuentas corrientes”.

Denuncian, además, un “faltante de alrededor de dos mil metros de caños que se debieran encontrar en el depósito denominado La Textil”, y el “vencimiento de varios miles de metros de caños”.

“La gravedad de los hechos denunciados, con el consiguiente perjuicio generado a la sociedad, impone sin más trámite la revocación del mandato de los señores directores Roberto Rizzi, Fernando Cotti y Juan Carlos Zoppetti, además del inicio de las acciones de responsabilidad que corresponden, conforme así lo autoriza el artículo 11 de los estatutos de la sociedad. Esto sin dejar de lado la eventual denuncia penal a interponer ante el fiscal de turno, en la medida no se aclare debidamente el faltante de caños”, finalizan Clérico y Díaz.

Nota correspondiente a la edición n° 458 del semanario La Jornada, del 26 de marzo de 2017.