Multitudinaria marcha docente en defensa de la educación

Con una gran convocatoria cerró la marcha federal docente en la Plaza de Mayo donde los principales reclamos consistieron en la defensa de la educación pública y que el Gobierno llame a la paritaria nacional.

“El ministro de Educación miente cuando dice que el gobierno nacional no paga salarios. Todos ustedes tienen en el recibo docente una parte del Fondo Incentivo Docente. No puede decir que la Nación no paga salarios”, afirmó Sergio Romero, el secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA).

A su turno Sonia Alesso de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) expresó que “el presidente y el ministro de Educación nos han agraviado a los maestros y a los estudiantes porque ninguno de los que está acá se ‘cayó’ en la escuela pública”.

La dirigente gremial Sonia Alesso además convocó a un paro con movilización para el 30 de marzo al remarcar que “la llave para destrabar el conflicto docente la tiene el gobierno”.