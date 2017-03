Gispert quiere un único candidato a defensor del Pueblo que represente a todos los partidos

Compartir esto





















Con miras a la elección del defensor del Pueblo convocada para el 25 de junio próximo, el concejal Walter Gispert (Frente Cívico) se despachó con una propuesta novedosa: un candidato único que represente a todos los espacios políticos de Villa Carlos Paz que quieran adherir. Según explicó, la idea no es vista con malos ojos por dirigentes y militantes, aunque el camino hacia su eventual materialización no parece sencillo.

“Me he juntado con dirigentes y militantes de otras fuerzas y no pierdo las esperanzas de una candidatura única. Lo vengo diciendo en el sentido de hacer este esfuerzo, y por eso desde el Frente Cívico decidimos no poner candidatos del espacio a los efectos de poder avanzar en esta propuesta”, dijo a VillaNos Radio 100.7.

Según Gispert, habría que encontrar una persona “con consenso de todas las fuerzas políticas, que esté en condiciones de representarlas y que no hiera a los diferente espacios”. Además, los partidos deberían acordar darle ese rol “en una institución que ha estado en el ojo de la tormenta permanentemente”.

“Creo que si lo logramos daríamos un buen ejemplo”, señaló. Aclaró que una decisión de este tipo de ninguna manera significaría que el proceso electoral quede sin efecto. “Lo que sí se evitaría sería la disputa”, señaló.

“Hay que hacer todos los esfuerzos para que la elección se haga”

En el camino hacia los comicios el primer escollo que surge es resolver cómo se conformará la Junta Electoral.

“Se tiene que votar, y entonces hay que hacer todos los esfuerzos para que la elección se haga”, subrayó.

Tras repasar los dos proyectos que existen en el Concejo sobre la Junta Electoral (uno enviado por Avilés y el otro presentado por Cambiemos), Gispert opinó que la decisión se tomará “en el marco de la política”

“Avilés, después del zafarrancho que hizo en febrero y esa pantomima de respeto a la Carta Orgánica, envió el decreto convocando a la elección y una ordenanza que es la misma que hicimos nosotros en 2015 y que decimos que hay que replantearla. Repetirla sería ir en contra de lo que pensamos en ese momento, que era por única vez”, expresó sobre la idea de que la Junta Electoral se conforme con dos letrados elegidos por el Colegio de Abogados y un escribano. “Desde Cambiemos hicimos un proyecto distinto a los efectos que no se repita la junta”, planteó. Esta iniciativa prevé integrar la Junta con un magistrado o funcionario de la justicia federal, un magistrado o funcionario de la justicia provincial (jubilado) y un abogado con domicilio en Carlos Paz. Además, deja establecido que en 2018 el tema deberá resolverse de manera definitiva ya sea a través de una enmienda o con una convención constituyente para reformar la Carta Orgánica.

“Avilés cree que porque hace un movimiento público se soluciona el problema, y acá el problema está instalado y hay que trabajar para resolverlo”, aseguró. Y llamó la atención sobre el no envío del proyecto del oficialismo al Consejo de Partidos Políticos: “toda ordenanza que tenga que ver con lo electoral debe ir al Consejo de Partidos Políticos, pero no lo quieren convocar porque no pueden ir ellos. Por eso lo dinamitaron”.

En este punto, insistió con que, “el acuerdo (por la Junta Electoral) no está en el Concejo, está con las fuerzas políticas”.

“Caserio es el dirigente más importante de Carlos Paz”

En otro tramo de la entrevista, Gispert elogió al dirigente peronista Carlos Caserio, aunque ratificó su condición de opositor al gobierno provincial.

“Debo decir que en Carlos Paz, y sin haber coincidido nunca en una lista, tengo una excelente relación con Unión por Córdoba”, dijo, y atribuyó esta sintonía al “liderazgo que tiene Caserio”.

“Es senador nacional y es el presidente del partido de gobierno en la provincia. Es el dirigente más importante de la ciudad, más allá de acordar o no algunas políticas”, insistió.

En este contexto, aseguró que le gustaría “compartir” el rol de oposición en Villa Carlos Paz y, a tono con su propuesta para los comicios de junio, sugirió que, “hasta podríamos ir juntos en la elección del defensor del Pueblo si se dan las condiciones”.

Habló también de su relación con la concejala peronista Laura Orce: “tenemos una relación seria, como la tenemos con todo Unión por Córdoba, y en algunas cosas coincidimos”.

La presidencia del Concejo

Con miras a la renovación de autoridades en el Concejo de Representantes, afirmó que si bien “falta mucho”, la decisión es “ir con nuestra propuesta”. Es decir, buscar recuperar la presidencia que perdió en 2015 a manos de Roldán por decisión de Avilés.

“En 2011 tuvimos un acuerdo que Avilés borró con el codo y lo desconoció. Es un problema de él. Avilés cambia de discurso según la ocasión, y nosotros ante eso vamos a cumplir con lo que se había acordado, y en todo caso serán los concejales avilesistas los que no cumplan”, reforzó.