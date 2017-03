Filmó a su hermana drogada y publicó el video en Facebook para concientizar a la juventud

Compartir esto





















Desesperado por la adicción de su hermana, un joven neozelandés recurrió a Facebook con el supuesto fin de alertar a la juventud acerca de los efectos destructivos de las drogas.

Tuakeu Te, un ciudadano de origen maorí que reside en Auckland, tomó una cámara y entró en una habitación donde se encontraba su hermana Tat Nth con su novio tras haber consumido estupefacientes.

En el video publicado en su cuenta de Facebook, se oye al joven preguntarle varias veces sin éxito a su hermana si se encontraba bien, mientras que ella apenas parece ser capaz de respirar, y su novio, retorcido en una silla, emite sonidos escalofriantes.

“Voy a publicar un video para advertir a todos los jóvenes acerca de lo que hacen las drogas. Sé que mucha gente no estará de acuerdo con esto ya que es mi hermana, pero no me importa. Estoy harto de ver a nuestra juventud hacer esta mierda”, comentó Tuakeu Te en su publicación.

Acerca de las drogas que produjeron tal efecto en la pareja, el joven estimó que podría tratarse de sales de baño o ‘spice’, estupefacientes sintéticos que se consumen en diversos países actualmente.

La publicación de Tuakeu Te tuvo un efecto inesperado: el video registró un millón y medio de reproducciones en pocas horas. La mayoría de los comentarios fueron de apoyo al joven en su lucha por su hermana, pero también hubo quien lo criticó por exponer a un familiar de esa manera.

Posteriormente, el joven publicó una foto con su hermana, donde se los podía ver más jóvenes.

“Cuando la vida era fácil y no había nada más que belleza y una dulce inocencia en tus ojos”, escribió Tuakeu Te.

