Walter Grahovac: “Lo que ofrecemos es algo bastante bueno”

En la negociación paritaria por los salarios docentes, el gobierno de la provincia de Córdoba manifiesta estar insistiendo en “encontrar una salida” para poder otorgar los aumentos a los docentes del orden público.

Walter Grahovac anticipa que la situación está en un punto “difícil”, ya que la negociación “se interrumpe seguidamente por los paros” y eso atenta contra “un diálogo”. En tal sentido, el Ministro de Educación provincial pidió: “Ojalá después de esta medida (el paro de martes y miércoles) acordemos una reunión. Pero esto no es una decisión unilateral nuestra, sino que se trata de llegar a un acuerdo”.

En diálogo con radio Universidad, consideró que “lo que ofrecemos es algo bastante bueno como perspectiva”, aunque dejó en claro que “nunca tuvimos una virulencia tal de tres semanas seguidas de medidas de fuerza con 48 horas”, lo cual “está interfiriendo” en la negociación.

Grahovac también le dijo a Canal 10: “No es cierto que no hay una propuesta, lo que pasa es que no tuvo un desarrollo porque no tenemos oportunidad ni tiempo para hacerlo”.

Anticipó que, si los dirigentes gremiales “están en Córdoba” el jueves serán convocados, sino quedará “para el lunes”. El anticipo de Juan Monserrat, de UEPC, de la posibilidad de dejar de lado el paro como medio de protesta, podría comenzar a acercar a las partes.