Luis Juez: “No podés vivir hablando de la herencia”

Con la cuestión del cambio de intervención de parte del gobierno social en las protestas sociales, en el mes en que se multiplicaron, quien puso una voz en disonancia, de manera oficial, fue el embajador argentino en Ecuador, Luis Juez.

En su opinión, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich hizo declaraciones “innecesarias”, en virtud de que las legislaciones sobre el tema “están escritas” y no es necesario “divagar” en los medios. Y expresó: “Entiendo que hay legítimos reclamos”.

“Invalidar a un tipo por como piensa no me parece justo” refirió el exintendente, agregando: “Lo que hay que hacer es que convivan los derechos de todos, no hay colición. El Estado tiene que tener presencia, pero las leyes no te autorizan a reprimir. Lo que hay que hacer es orientarla”.

En la visita a los estudios de Canal 10 y radio Universidad también fue crítico respecto a la gestión de Mauricio Macri al razonar que “no podés vivir de la herencia” y “pensando que todos los días aparecerá algo de Cristina (Fernández) en Comodoro Py”. Graficó que “los errores de los otros no te habilitan a equivocarte” y concluyó que “ya pasó el tiempo” de las críticas a la gestión anterior.

En tal sentido, pidió “asumir responsabilidades” y dejar de “volver atrás a cada rato”, marcando la necesidad de que el gobierno tenga “una mirada mucho más sensible de la realidad”.

Al ser consultado en el programa Entre Nosotros Rebeca por el conflicto docente, fue tajante: “No se puede prometer una revolución educativa sino vas a invertir en los salarios de los docentes”.