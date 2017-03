Hay preguntas que necesitan respuestas: la difícil situación de los bomberos voluntarios de Carlos Paz se discutirá a nivel provincial

Compartir esto





















Por Alejandro Gómez

El legislador carlospacense Adolfo Somoza (Frente Cívico) presentó ante la unicameral de Córdoba dos proyectos relacionados a la crítica situación por la que atraviesa el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz.

Ambos pedidos de informe están dirigidos al ministro de Gobierno Juan Carlos Massei (responsable de la seguridad en el ámbito provincial) y se relacionan, uno, directamente sobre la competencia de la actual comisión directiva, y el otro con las aptitudes del jefe del cuerpo activo, Fabián Pontarelli.

Si bien ambas iniciativas pasaron a comisión, se destacó el fuerte apoyo que lograron en los diferentes espacios políticos que integran la oposición. Tal es así que durante la sesión del pasado miércoles firmaron como coautores de los proyectos 28 legisladores, entre ellos los integrantes del bloque radical con Orlando Arduh a la cabeza, el Frente Cívico, el PRO, Córdoba Podemos, Frente de Izquierda y Encuentro Vecinal.

El contundente respaldo político no es un dato menor, teniendo en cuenta el esfuerzo del intendente Esteban Avilés por mantener el tema silenciado, a partir de la denuncia por presunto desvío de fondos que varios bomberos realizaron contra integrantes de la excomisión directiva y que tiene, hasta ahora, cinco imputados por ‘defraudación por administración fraudulenta’: el hermano del mandatario carlospacense, Diego Avilés; su mano derecha en el gobierno y actual director de la secretaría Privada, Prensa y protocolo del municipio Hernán Anders; Alberto Lorenzatti (expresidente); Nélida Gómez (exsecretaria); y Cecilia Rodríguez(extesorera).

La causa está a cargo del fiscal Ricardo Mazzuchi.

Preguntas que necesitan respuestas

Uno de los proyectos que se discutirá en el seno de la legislatura pretende que el ministro de Gobierno Juan Carlos Massei dictamine “sobre la competencia de la actual Comisión directiva del cuerpo de Bomberos de Villa Carlos Paz, y se informe si la misma cumplió con los requisitos necesarios para su conformación en el año 2016”.

En los fundamentos, Somoza sostuvo que en el cuartel de bomberos de Carlos Paz, “de un tiempo a esta parte, se han dado un alarmante número de irregularidades, las cuales ya han empezado a atentar contra nuestra comunidad”.

En este sentido, repasó: “la comisión directiva en ejercicio ingresó a la institución en agosto del 2016 incumpliendo con varios de los requisitos indispensables para poder constituirse como tal. Atento a esto el entonces jefe de bomberos Leandro Vilella hizo la presentación correspondiente en la Inspección de Personas Jurídicas, ya que entendía que la misma no podía seguir funcionando ya que faltaba de legitimidad de origen.

En enero de 2017, y permitiéndome ser suspicaz, la comisión resuelve desplazar al Oficial Principal Leandro Vilella. Justificando que el cargo de Jefe debía ser ocupado por personal de mayor jerarquía por lo cual se designa en ese momento la Comisario Silvana Falco. A solo tres días de ser nombrada Jefe de Bomberos es retirada por la comisión directiva entregando el puesto al Sr. Fabián Pontarelli, un ex bombero de la institución que tuvo su última intervención en la institución en el año 1995. Esta persona según la comisión directiva ostenta la jerarquía de Oficial Principal, la misma que el desplazado, Leandro Vilella.

Al mismo momento al Of. Leandro Vilella se lo suspende y se le inicia un pedido de sumario sin informarle la causa, separándolo así del cuerpo activo por tiempo indefinido. Hechos que permiten pensar en una represalia por la presentación de la ilegitimidad de la comisión.

En menos de una semana de estos sucesos, reingresan al cuartel alrededor de 6 bomberos que no estaban en el cuerpo activo, y donde ninguno de ellos cumplió con los artículos de la ley que requiere la revalidación de conocimientos y apto psico-físico para el reingreso a la institución. Todos fueron aprobados directamente por la comisión directiva”.

La otra iniciativa también se dirige a Massei y apunta de determinar “la competencia formal del actual jefe del cuerpo de Bomberos de Villa Carlos Paz, y se informe si consta en su ministerio información que acredite si el mismo cumple con la jerarquía, la capacitación y la idoneidad para desempeñar eficientemente el cargo que le fue asignado”.

Somoza argumentó que, de acuerdo a lo que pudo conocer, “el actual jefe de bomberos, Fabián Pontarelli, no tiene la jerarquía que dice tener, además hace más de 20 años que no tiene vínculo con ninguna institución de bomberos, no ha recibido ningún tipo de capacitación bomberil en ese tiempo y tampoco tendría cumplimentado los niveles de capacitación de bomberos requeridos para poder ser jefe”.

“Es notorio por parte de los bomberos que esta persona no cuenta con la capacidad ni la idoneidad para llevar adelante la jefatura de un cuartel tan dinámico y complejo con el de nuestra ciudad, esto se puso en evidencia ante toda la comunidad con el incendio del basural en donde se perdió el control de la situación en todo momento”, advirtió.

“A nadie le gusta que las cosas no estén claras”

Somoza se mostró agradecido con sus pares por el apoyo otorgado a ambos proyectos, y consideró que, “a nadie le gusta que las cosas no estén claras”, y menos aun cuando se involucra a una institución como los Bomberos Voluntarios. “El apoyo fue masivo, y debo agradecer públicamente al legislador Orlando Arduh, presidente del bloque de la UCR, a Daniel Juez del Frente Cívico, a Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba), a Eduardo Salas (Frente de Izquierda) y Martín Fresneda (presidente del bloque Córdoba Podemos)”, repasó.

Contó, además, que mantuvo contacto con el presidente del bloque oficialista, Carlos Gutiérrez, con quien quedaron en discutir el tema esta semana.

“A Unión por Córdoba también preocupa este tema”, dijo Somoza, y aclaró que la presentación de los proyectos no se dio en forma aislada: “lo hice en función de la actitud que han tenido los concejales de Cambiemos en Carlos Paz, Gustavo Molina y Natalia Lenci, de presentar notas del mismo tenor a la Federación de Bomberos y Defensa Civil”.

“El objetivo no es que sea aprobado el pedido de informes, si no que tengamos la información. Y esperamos que el gobierno nos de las respuestas que nos hacen falta para esclarecer esta situación y podamos tener un cuerpo de bomberos que nos enorgullezca y sin manchas”, aseguró.

Consideró, al mismo tiempo, que las consultas están directamente relacionadas con la causa penal que investiga el presunto desvío de fondos: “esto no surge de un repollo, fue coincidente con las denuncias penales. Y si bien la investigación está en el marco de la justicia también hay una actitud política que hay que adoptar en función de la transparencia de la institución”.

Confirmó, además, que el actual presidente de la comisión directiva, Marcelo Zornada, se sigue desempeñando como funcionario provincial a cargo del Plan de Manejo del Fuego.

“En función de esto dirigimos el pedido directamente al ministro de Gobierno. El tema es complejo, hay roles superpuestos, y en estas situaciones el que pierde es el vecino”, alertó.

Sobre los vínculos de la cuestionada comisión con el gobierno que lidera el intendente Esteban Avilés aseguró que, “no hace falta hacer valoraciones subjetivas. Hay una lectura objetiva de distintos actores de la comisión que son parte de la conducción del municipio. Y esto también es un interrogante que se abre”.

“Los bomberos se sienten perseguidos”

Tras presentar sendas notas ante la Federación de Bomberos de Córdoba y la dirección provincial de Defensa Civil “detallando las irregularidades que observamos en el cuerpo de bomberos de Villa Carlos Paz”, los ediles Natalia Lenci (UCR) y Gustavo Molina (Frente Cívico) recordaron que, “impulsamos proyectos dentro del Concejo que no tuvieron su curso y por eso ahora estamos buscando otra instancia”

Según Molina, el tema bomberos es “tabú” para el poder político local.

“Tiene un cerrojo mediático. Y el poder político también quiere silenciar el tema”, afirmó a VillaNos Radio 100.7.

Por su parte, Lenci planteó que, “los bomberos que firmaron la denuncia contra la anterior comisión se sienten perseguidos” y que la nueva comisión (que asumió en agosto del año pasado) no ha hecho ningún esfuerzo por aclarar qué ha pasado con los fondos de la institución”.

“Queremos quedarnos tranquilos de que algo pudimos hacer con este tema. Esta comisión directiva es más de lo mismo. Los bomberos deberían ser una institución de todos los ciudadanos”, remarcó la edila.

En esa línea, recordaron que el año pasado fueron al cuartel con el legislador Juan Pablo Quinteros. Se trató de una visita sin aviso. Allí fueron recibidos por el tesorero, Walter Speroni, y otros miembros de la Comisión Directiva.

En octubre pidieron una nueva reunión con las autoridades de la comisión directiva y hasta el momento no han recibido respuestas. “La intención al presentar esta nota es hablar con el titular de la Federación de Bomberos y con Diego Concha, de Defensa Civil de la provincia”, dijo Lenci.

Consultados sobre si el municipio está girando fondos al cuartel, los ediles contestaron: “No tenemos información de que se haya destrabado”. Vale recordar que en las tasas municipales se cobra una alícuota del 0,75% que está destinado como subsidio mensual para la institución.

Según pudo conocer La Jornada, la Federación se abocó de inmediato “al esclarecimiento” de los hechos denunciados.

Nota correspondiente a la edición n° 457 del semanario La Jornada, del 19 de marzo de 2017.