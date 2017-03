Caserio, crítico con el gobierno nacional: “Estoy pasando por una etapa de pesimismo porque veo que el país no repunta”

Compartir esto





















El senador nacional Carlos Caserio estuvo el viernes en Villa Carlos Paz en el marco de la firma de convenios entre la provincia y el municipio.

Consultado por la prensa, el también presidente del Partido Justicialista de Córdoba reflexionó sobre la actualidad nacional y se mostró crítico del programa de gobierno que lleva adelante el presidente Mauricio Macri.

“En el peronismo somos oposición, pero tratamos de hacer una oposición constructiva que ayude al gobierno nacional y al país a encaminarse. El año pasado hemos acompañado mucho, votando casi todas las leyes. Personalmente en el senado he acompañado incluso las leyes en las que no estaba de acuerdo simplemente porque el gobierno nacional no tiene mayoría legislativa y me pareció que había que apoyarlo para que lleve adelante sus medidas”, aclaró. Y advirtió: “Estoy pasando por una etapa de pesimismo en mi análisis político porque veo que el país no repunta”.

En esta línea sostuvo que, “el gobierno comete errores infantiles, que no son de mala fe, como el tema del Correo, que ponen en duda a la población, y por otro lado la economía no se mueve”.

“Como en cualquier parte del mundo, la política está atada al bienestar de la gente y a la economía. Si la economía no crece, el trabajo no mejora, si las posibilidades laborales son peores, me da la impresión de que no estamos por el camino razonable”, opinó.

Puso como ejemplo la ausencia de políticas para incentivar el consumo: “el gobierno dice permanentemente que hay que aumentar el consumo y entonces tendríamos que tener políticas que lo activen, pero me llama la atención que ahora que viene la paritaria de los sectores privados el gobierno le quiera poner límites”.

“Si las cosas valen mucho más que antes y si el año pasado los salarios perdieron poder adquisitivo, si no le damos aumento a la gente, la gente no va tener para gastar porque no llega a fin de mes”, alertó.

Sobre el ‘techo’ en las paritarias, dijo que, “lo comprendo en las políticas públicas porque el Estado es la patronal y seguramente deber tener que acomodar lo que paga en la realidad de lo que tiene, como ocurre con el conflicto docente y otros tantos. El Estado tiene limitaciones pero en el sector privado no encuentro motivaciones. Veo que el año pasado los bancos volvieron a ganar un montón de plata, hay sectores de la producción que no están mal y eso debería estar reflejado en el salario”.

En este contexto, aseguró que, “nuestra visión es acompañar al gobierno nacional en lo que se pueda, dar una mano y no poner palos en la rueda a menos que las medidas sean muy contradictorias con nuestro pensamiento”.

Foto: Nelson López

Nota correspondiente a la edición n° 457 del semanario La Jornada, del 19 de marzo de 2017.