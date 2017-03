Michetti se pronunció por “evitar la elección de medio término por un tiempo” para “gestionar sin tener que estar compitiendo”

La vicepresidenta Gabriela Michetti se refirió a la posibilidad de rever el periodo en que se realizan las elecciones legislativas y sugirió que “lo más efectivo seria, en vez de alargar la presidencia a seis años, por lo menos durante un tiempo evitar la elección de medio término”, al argumentar que “de esta forma por lo menos hay tres años para gestionar sin tener que estar compitiendo”.

En una entrevista grabada para radio Nacional, Michetti -quien el viernes viajó a Australia en viaje oficial- señaló que en el país hay elecciones de medio término que dificultan las pasibilidades de “construir” proyectos legislativos.

“Nosotros tenemos elecciones cada dos años, entonces cómo hacemos para construir lo que tenemos que construir”, se preguntó la vicepresidenta, en tanto describió la actual situación en el Congreso de la Nación donde es difícil sostener “un rol medianamente institucional” en un año electoral.

“El poder legislativo va a tener que jugar un rol medianamente institucional, porque si seguimos con esta lógica de que cada vez que tenemos elecciones se empieza a hacer un lío terrible, que ni si quiera hay sesiones, que si hay una sesión hay que romper todo” se dificulta poder “construir”.

Asimismo, MIchetti indicó que actualmente hay un clima político electoral que tiñe los diferentes espacios legislativos y de gestión.

“(Este año) podíamos contar con una oposición institucional en el Senado, pero por lo que vengo viendo el clima político electoral está tiñiendo todo”, cuestionó la vicepresidente.

“Yo la verdad no se qué es lo mejor, uno a veces piensa que es mejor seis (años), después cuatro, porque seis por ahí, si tenes una presidencia que no es muy efectiva son demasiados años” por lo que sugirió que “lo más efectivo sería en vez de alargar la presidencia a seis años, por lo menos durante un tiempo, evitar la elección de medio término”.

En este sentido, contó que “en algunos países de América Latina que necesitaban generar cambios estructurales y que se daban cuenta de la competencia medio destructiva que existe en los años electorales les terminaba rompiendo lo poco que iban avanzando, decidieron por un tiempo hacer cuatro años sin elección intermedia. Se eligen los senadores y diputados junto con el presidente y los intendentes, entonces todo cada cuatro años, con lo cual tenés por lo menos tres años para gestionar sin tener que estar compitiendo” enfatizó Michetti.

Con respecto al trabajo legislativo realizado durante el año pasado la titular del Senado sostuvo que gracias a una oposición que tiene “una concepción muy institucional de la república” se pudo avanzar en diferentes proyectos en la Cámara Alta.

“Lo que no se pude decir es que no se avanza, que no se toman posiciones” en el Congreso, resaltó la vicepresidenta, y describió que eso es por “una oposición en el senado que tiene una concepción muy institucional de la república, y que realmente entiende que si un Presidente asumió con voto popular hay que darle herramientas porque fue el elegido”, resaltó.