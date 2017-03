Fuerte rechazo al aumento del boleto del transporte urbano en la audiencia pública

Compartir esto





















Sobre los mismos argumentos, los mismos reclamos, las mismas demandas giraron las exposiciones de la mayoría de los oradores anotados para el punto referido al aumento del boleto del colectivo en la última audiencia pública. Solo uno tuvo un discurso diferente. Un funcionario. Horacio Pedrone que, dicho sea de paso, hizo uso de la palabra en todos los puntos de la audiencia, realizada el viernes por la tarde en la escuela Bernardino Rivadavia de barrio Carlos Paz Sierras.

Recordemos que la propuesta que se puso a consideración de los vecinos contempla un aumento del boleto a 12 pesos desde la promulgación de la ordenanza. Vale mencionar, también, que el proyecto original enviado por el intendente Esteban Avilés planteaba un aumento en dos etapas: 12 pesos apenas promulgada la ordenanza, y 13,80 a partir del 1 de julio. Este 45% de incremento fue fuertemente criticado y rechazado de plano por usuarios y la oposición, lo que obligó al oficialismo a realizar cambios para conseguir consenso.

El proyecto establece, además, que partir del 1 de julio, se eliminará el pago en efectivo y los boletos se podrán abonar “únicamente” mediante tarjeta electrónica, por lo cual “la empresa concesionaria deberá arbitrar los medios para ofrecer un adecuado número de bocas de expendio y recarga para los usuarios”.

Los ejes centrales de las argumentaciones giraron, como estaba previsto, en las quejas por la prestación del servicio que hoy está en manos de “Transporte de la Villa”, el nombre de fantasía que tiene la Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre Autobuses Santa Fe y Recreo.

“A las 7.15 de la mañana, cuando vamos a trabajar, subimos por la puerta de atrás. Los colectivos no llegan tiempo. Tenemos demoras de 45 minutos a una hora”, graficó Sandra Figueroa, presidenta del Centro Vecinal de barrio Colinas. Y añadió al concluir: “No podemos pagar lo que no tenemos. No estamos viajando como corresponde. Queremos tener un servicio como nos merecemos”.

Roberto Tinunin, vecino de Villa del Lago y usuario de la línea B7 describió las demoras cotidianas y la falta de frecuencias que tiene particularmente ese corredor. “Tengo hijos que trabajan y no pueden contar con ese servicio, porque si pasa uno, el que sigue, no”, expresó. Relató que hizo el reclamo en la municipalidad y que allí le dijeron que, “no hay quejas”.

Horacio Gigena, estudiante y vecino de Colinas, relató las dificultades de la línea B5, que cubre la zona oeste. Particularmente, el recorrido nocturno excluye al barrio. “El servicio que hoy tenemos no vale ni un peso más de lo que ya pagamos”, resumió.

La zona de sur de la ciudad también expresó sus reclamos en la voz de Yolanda Gallardo, vicepresidenta del centro vecinal de barrio El Canal. La dirigente hizo referencia a las expresiones que el intendente Avilés tuvo en una reunión con los centros vecinales donde, según dijo, habló detener “las manos atadas” al contar con contrato de concesión con cláusulas definidas durante el gobierno de Carlos Felpeto.

Recordemos que Transporte de la Villa asumió la prestación del servicio en julio de 2007 y se hizo cargo de los corredores que cubrían El Serra y Transporte Carlos Paz que, por aquel entonces, también se estaban cayendo a pedazos. Gallardo recordó que Avilés era concejal en aquel momento, cuando se definió el pliego de licitación.

“Las dos empresas que había eran un desastre. Por eso fue el apuro de firmar con esta empresa y no se fijaron pautas para ver cómo se podía salir de esto. No puedo entender la frase del intendente al decir que está con las manos atadas por este contrato. No creo que alguien pueda tener las manos atadas, siempre se tiene que buscar una solución”, expresó y solicitó “no volver a lo mismo”.

“Esta empresa tiene que funcionar. ¿O está fallando el gobierno? La empresa tiene que prestar bien el servicio, como está establecido en el contrato”, insistió.

En representación de los barrios del sur de la ciudad, también habló la presidenta del centro vecinal Las Rosas Centro, Fernanda Eguiguren, quien hizo hincapié en la situación de la UTE. Recordemos que una de las firmas socias (Autobuses Santa Fe) se encuentra en concurso de acreedores.

Eguiguren recuperó la misma reunión de la que habló Gallardo (el plenario de centros vecinales realizado en barrio Las Malvinas el 16 de diciembre del año pasado) y relató que en ese encuentro, Avilés fue consultado sobre el concurso de acreedores en el que se encuentra la empresa.

“En ese momento, el intendente planteó que hasta marzo se aseguraba la prestación del servicio y que después no se sabía, que estaban viendo. Que no sabían si era un concurso de acreedores o una quiebra. Nos generó mucha inseguridad esa afirmación. Por eso, desde los centros vecinales elevamos una nota a este Concejo, donde está planteado este tema”, dijo y remarcó: “Hay que pensar con qué salimos si pasa algo”.

Promesa de más controles

A su turno, habló el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Horacio Pedrone, quien dividió su exposición en dos partes: tarifa y servicio. En cuanto a la tarifa dijo que, “este gobierno municipal está lejos de hacerle favores a la empresa” y que como muestra de ello fue la modificación al proyecto original, desestimando el segundo aumento a 13,80 pesos.

“Todos tenemos claro que lo que hay que hacer es defender la posición de los usuarios”, dijo Pedrone.

En cuanto al servicio, sostuvo que se trata de una prestación “compleja y condicionada por un pliego”. Detalló que en la actualidad hay 22 unidades circulando, que en los últimos cinco meses el promedio de corte de boleto mensual fue de 294 mil, lo que representa 9.800 por día, y que el servicio tiene 10 líneas.

Seguidamente anunció un “nuevo sistema de control”. “No sólo lo llevarán adelante los inspectores que pertenecen al área de transporte, que son 12, sino que se incorporarán todos los inspectores de la dirección de Seguridad Ciudadana a través de la confección de una planilla de control que labrarán todos los inspectores que estén en la calle”, indicó Pedrone.

También adelantó que el municipio emprenderá una “encuesta seria de los usuarios”. “Que esta ciudad no tenga un dato exacto, lo más técnico y científico posible sobre cuál es la situación del transporte urbano de pasajeros, es un error”, reconoció.

Tras la audiencia, el Concejo de Representantes deberá resolver ahora si avanza con el aumento contra la opinión de los usuarios y lo aprueba en segunda lectura para que entre en vigencia, o si, en cambio, revisa la situación a la luz de los reclamos.