Avilés convocó a elección de defensor del Pueblo para el 25 de junio y quiere reeditar la Junta Electoral Provisoria de 2015

El intendente Esteban Avilés firmó el decreto convocando a elección del defensor del Pueblo y su Adjunto para el 25 de junio próximo y, al mismo tiempo, envió al Concejo de Representantes un proyecto de ordenanza para conformar una Junta Electoral Provisoria idéntica a la que tuvo intervención en los comicios municipales de 2015.

Darío Zeino, secretario de Calidad Institucional, Cultos, Participación Vecinal y Juventud, defendió esta decisión, aunque desde distintos sectores políticos se reclamó ‘consenso’ previo. “Nos basamos en la Junta de 2015 porque hubo consenso primero en el Consejo de Partidos Políticos y luego en el Concejo de Representantes. En este tiempo se pudieron manifestar todos los espacios y no hubo ninguna objeción ni planteo en cuanto a que haya funcionado mal, por lo que consideramos que van a mantener una postura coherente”, dijo a VillaNos Radio 100.7. E insistió: “Hubo tiempo para plantear al Concejo de Representantes alguna objeción o propuesta, no sólo los espacios políticos que tienen bancas, sino también los que no las tienen, pero no hubo ninguna sugerencia y los tiempos corren para todos”.

Informado sobre el proyecto alternativo que presentó este mismo jueves el interbloque Cambiemos, para que la junta se conforme con un funcionario de la justicia federal, un funcionario de la justicia provincial (jubilado) y un abogado, opinó que, “será cuestión de debate”.

“Me parece bien, y no quiero hacer conjeturas, pero si hay que hacer convenios con la justicia no sé si llegamos con los plazos”, afirmó. Cabe acotar que el 25 de abril la Junta Electoral ya debe estar funcionando de cara a los comicios de junio.

“Acá los que se han demorado son los que han tenido otras sugerencias y han esperado que el ejecutivo mande el proyecto. Nosotros tenemos argumentos muy fuertes que avalan esta conformación que surgió de los mismos espacios partidarios”, sostuvo.

Respecto a porqué desde el ejecutivo no se impulsó una enmienda o una reforma a la Carta Orgánica para resolver definitivamente la cuestión de la Junta Electoral, Zeino opinó que esa responsabilidad le cabe al Concejo de Representantes.

“Este problema de la junta data de 2012. Todos lo saben. Para solucionarlo hay que modificar la Carta Orgánica y esa es una decisión del Concejo de Representantes, pero quizá no hubo madurez para tratar este tema. Los distintos poderes deben hacerse cargo de sus atribuciones”, subrayó.