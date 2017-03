Sobre la capitalización en los servicios de agua y cloacas, “no hay nada nuevo” dicen desde la Coopi

Compartir esto





















Municipio y Cooperativa Integral volvieron a cruzarse por el cobro de la capitalización en los servicios de agua y cloacas en Villa Carlos Paz.

Por el lado del municipio, emitieron un comunicado “para llevar tranquilidad a la población” donde hacían referencia al fallo de la Cámara 7ª en lo Civil y Comercial que ratificó lo dispuesto por la jueza Viviana Rodríguez en primera instancia sobre que la Coopi no puede iniciar acciones judiciales ni suspender el servicio por la falta de pago de la capitalización “mientras dure el proceso”. Al mismo tiempo, las autoridades llamaron a los usuarios a no abonar este rubro, para lo cual deben solicitar en la Coopi que se desglose el concepto para pagar únicamente el servicio.

Extrañamente la información fue difundida recién este martes cerca de la medianoche, cuando en la misma gacetilla se dice que el municipio “se anotició” de la resolución el pasado 22 de febrero.

Quizá la demora en darla a conocer tenga que ver con que en aquel momento el intendente Esteban Avilés estaba de vacaciones en Camboriú. Otra posibilidad es que se la haya ‘reservado’ para instalar nuevamente la polémica y tapar otros temas, como el que involucra al cuartel de bomberos voluntarios y sus lazos con el municipio.

De otra manera no se entiende esta demora. Pero es más. La resolución de la Cámara está fechada el 13 de diciembre de 2016, por lo que es llamativo que se la quiera presentar como novedad.

Desde la Coopi, el subgerente General, Rodolfo Frizza, se expresó en este sentido. “No hay nada nuevo. Es como una bombita de olor”, dijo, y calificó la operación de prensa como un distractivo.

“La Cámara mantuvo el fallo de la doctora Rodríguez, que la Coopi ha respetado y no inició acciones legales ni le cortó el servicio a nadie que no haya pagado la capitalización”, sostuvo.

Cabe recordar que cuando la prestataria comenzó a cobrar la capitalización, la municipalidad presentó ante la justicia una ‘acción declarativa de certeza’ respecto a si la Coopi podía o no incluir la capitalización en la misma factura del servicio de agua y cloacas. Y solicitó el dictado de tres cautelares: que la Coopi no siga incluyendo la capitalización en las mismas boletas del servicio; que no se adopte ninguna medida judicial o extrajudicial tendiente a perseguir el cobro del rubro; y que no pueda suspender el servicio por falta de pago de la capitalización.

La jueza, el 27 de marzo de 2015, rechazó el primer pedido por lo que la Coopi siguió incluyendo el rubro en la boleta, y aceptó los otros dos. Ante la apelación de la Coopi, la Cámara ratificó este fallo.

“Los que no quieran pagar, que son muy poquitos, deben pedir el desglose en la Coopi”, insistió Frizza. Y precisó que hasta el momento, sólo 162 cuentas sobre un total de 30 mil han pedido no pagar la capitalización.

“Que se queden todos tranquilos. A nadie se le cortó el servicio ni se lo ha intimado porque no haya pagado la capitalización”, aclaró.

Lo que no dicen desde el municipio es que el monto correspondiente a la capitalización deberá ser pagado indefectiblemente, ya que la potestad de cobrarlo es inherente a la cooperativa, y no está en discusión.

Por eso, Frizza señaló que la polémica se resolverá cuando la justicia dictamine sobre la cuestión de fondo. Esto es, si se puede incluir el rubro o no en la misma boleta del servicio.

Si el fallo sale a favor del municipio (la Coopi no puede incluirlo), la prestataria emitirá a los que no lo hayan abonado una factura aparte, exclusivamente por ese rubro, por todo lo adeudado. Y si persiste la negativa de abonarlo, tendrá la posibilidad de iniciar un juicio de carácter ordinario. En cambio, si el fallo se resuelve a favor de la Coopi (puede incluirlo), los que no pagaron deberán hacerse cargo de la deuda acumulada o enfrentar un juicio ejecutivo.

Por otro lado, respondió a las acusaciones de ‘abitrariedad’ por parte de la Coopi: “Nos dicen arbitrarios e ilegales, y son los jueces los que dicen que ellos son arbitrarios e ilegales como por ejemplo por no haberle dado tarifa a la Coopi. Le han dado aumento a la cooperativa de Villa del Lago, o sea que a la arbitrariedad y a la ilegalidad le agregamos el término discriminación”, remató.