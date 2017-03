¿Qué les pasó? Dos años sin justicia para Andrea Castana y Hernán Sánchez

Compartir esto





















Por Evelina Ramírez

Convivimos con la injusticia. Ya pasaron dos años del macabro hallazgo en el Cerro de La Cruz de los cuerpos de Andrea Castana y Hernán Sánchez. “Pasaron dos años y estamos como el 2015”, resumen ambas familias. Los avances en la investigación han sido nulos. Y el dolor y la impotencia, crecen.

Convivimos con la injusticia. Prácticamente la naturalizamos. De las cinco mil personas que se movilizaron en 2015 exigiendo el esclarecimiento de estos crímenes, solo queda un puñado de vecinos, familiares y amigos de las víctimas que siguen acompañando cada una de las concentraciones o actividades en la vía pública.

Casi rogando, las amigas de Andrea repiten a los distintos medios de comunicación que con poner “Me Gusta” o compartir la publicación en Facebook, no alcanza. “Necesitamos que nos acompañen. Nosotras le seguimos poniendo el cuerpo porque queremos que se haga justicia por la flaca”, enfatiza Macarena López Salvans.

Impotencia y dolor. Ese es el estado de ánimo de los familiares y amigos de Hernán. De realizar concentraciones en pleno centro de Villa Carlos Paz los días 13 de cada mes, para este aniversario han preferido no hacer ninguna actividad. Jesús Sánchez, papá de Hernán, asumió la responsabilidad de esa decisión.

“Yo me decidí por eso. Les pedí disculpas a mis hijos y a mi esposa, porque ellos no quieren estar quietos. Pero yo siento que para las autoridades, todo es una joda. Se nos burlan cuando estamos parados en una esquina pidiendo justicia. No les importa un carajo”, dijo con bronca.

¿Por qué cuesta tanto ser solidarios? ¿Por qué cuesta tanto acompañar a las familias en su dolor? ¿Por qué cuesta tanto que las instituciones funcionen? ¿Por qué dejamos que losresponsables de investigar no hagan nada?

Los escasos avances, el dolor de las familias, la indiferencia de gran parte de la población de Villa Carlos Paz, las preguntas sin contestar siguen siendo las mismas. A dos años, nada ha cambiado demasiado.

Recuperación de los hechos

El 13 de marzo de 2015, fue terrible. Era viernes. Con pocas horas de diferencia y en sectores diferentes del Cerro de la Cruz, fueron hallados los cuerpos sin vida del fotógrafo Gustavo Hernán Sánchez (32) y Andrea Belén Castana (35).

Hernán era buscado por su familia desde el 19 de diciembre de 2014 y fue encontrado de manera fortuita, en el marco del operativo de búsqueda lanzado para encontrar a Andrea, quien había desaparecido del Cerro de la Cruz el 11 de marzo, en horas de la siesta.

El cuerpo del fotógrafo fue localizado por el personal del Cuerpo Especial de Policía (CEP), en un cañadón boscoso al cual se llega a través del acceso que el cerro tiene por calle La Rioja. Entre las prendas de vestir estaba la credencial de un boliche con su nombre.

El cuerpo de Andrea, en tanto, fue encontrado sin ropa por un matrimonio amigo de la familia que participaba de la búsqueda. El lugar del hallazgo está a pocos metros de la estación número nueve. Las prendas se detectaron en el fondo de una cisterna con agua ubicada en las proximidades de la estación número 3.

Dos años sin justicia

“Andrea Castana junto con Hernán Sánchez son dos casos que la justicia criminal de Córdoba los ha señalado como prioridad número uno en lo que tiene que ver con el marco instructorio”, afirmó a VillaNos Radio 100.7 el abogado Carlos Nayi, que tiene bajo su representación a las dos familias querellantes.

Y añadió: “Han transcurrido dos años. Son casos diferentes. Hay un hilo conductor que es el mismo espacio físico, pero hay marcadas diferencias teniendo en cuenta el tiempo con el que han sido encontrados los restos de Hernán Sánchez (mucho tiempo después de haber desaparecido) y lo inmediato con el que fue encontrado el cadáver de Andrea”.

Nayi aclaró que la investigación de ambos crímenes está siendo comandada por la fiscal general adjunta, María Alejandra Hillman.

En el caso de Andrea Castana se efectuaron 15 cotejos de ADN sin resultados positivos. También se mantienen las imputaciones de tres personas. Una de ellas es su ex marido, imputado del delito de homicidio agravado por el vínculo. Las otras dos, son el vecino que hizo el llamado a la policía y el joven que encontró los primeros rastros de sangre en el sendero. Estos últimos están imputados del delito de encubrimiento.

“Se han aportado elementos de prueba sumamente relevantes que permitirían llegar al esclarecimiento absoluto del caso de Andrea”, afirmó Nayi y aseguró que, “el paso de la probabilidad a la certeza tiene que ver con que se pueda encontrar una persona que ha aportado elementos que ubicarían en un plano, desde el punto de vista conductivo, cercano a la escena del crimen”.

Esta persona es el “testigo clave” del cual se habló mucho en agosto del año pasado. “Es una persona que la autoridad policial está buscando. Está identificada en imágenes. Es una persona de sexo femenino”, dijo el abogado y añadió: “Hay que confiar y dejar que actúe la policía”.

El abogado detalló que esta persona “aportó datos muy puntuales en su momento” y recalcó la importancia de la solidaridad a la hora de brindar datos. “No sólo es importante que esta persona pierda el miedo y se acerque a la Justicia, sino que todo aquel que conozca información que sirva para sumar en la investigación, lo aporte a la Fiscalía”, subrayó.

Sobre las dos líneas de investigación que ha tenido la causa en todo este tiempo (ataque al azar y crimen por encargo), Nayi fue categórico y dijo que, “de ninguna manera ha sido al azar”. “La víctima fue seleccionada, emboscada, depredada sexualmente de manera monstruosa y finalmente asesinada”, describió.

E insistió: “Existe la gran probabilidad de esclarecer la causa en tiempo no muy lejano. Está creciendo la investigación. Hay que ser muy paciente”.

Las amigas de Andrea no tienen el mismo optimismo del abogado. Si bien siempre destacan que, “se está investigando”, subrayan que los avances alcanzados hasta el momento, son escasos.

“En la causa estamos como en marzo de 2015. Lamentablemente no hay nada. Se siguen haciendo ADN, se sigue investigando, pero no pueden llegar al punto. Da todo negativo. Lo único que rogamos y pedimos siempre es que esto no se cierre. Sabemos y somos conscientes de que llegado a determinado punto, la causa se puede cerrar”, dijo Nadia Corzo.

“Necesitamos que los responsables, los que sean, no vamos contra nadie en particular, nos den una respuesta. Acá van dos años que no pasa nada. Sabemos que se trabaja, que se investiga, pero no hay nada. Estamos cansadas, nos duele el alma cada 11 y cada día. Pero vamos a seguir exigiendo justicia”, añadió Macarena.

En cuanto al caso de Hernán, Nayi se pronunció una vez más por el cambio de carátula, pidiendo que se lo investigue como un hecho criminal. Hoy, la causa se encuentra bajo la definición de “actuaciones labradas”.

“Se han efectuado una serie de estudios, autopsia, ampliación de autopsia. Hasta el momento no se ha adoptado una resolución definitiva que incline la balanza, en términos formales de parte de la fiscalía, para entender si se trata de un suicidio o un homicidio”, explicó y remarcó: “Todas las evidencias reunidas, desde la interpretación que hace la querella, permiten suponer que estamos frente a un evento criminal”, afirmó el abogado.

Sostuvo que es una contradicción que el ministerio de Justicia de la provincia, a través de un decreto que cuenta con la firma del gobernador Juan Schiaretti, haya habilitado una línea 0-800 para que la gente aporte información que permita esclarecer qué paso con Hernán, y la Fiscalía siga manteniendo la misma carátula.

“Se ofrece recompensa para esclarecer un evento criminal. Si hubiera sido suicidio, está de más decir que no hay recompensa para personas que puedan aportar datos”, argumentó.

El cuerpo de Hernán todavía se encuentra en la Morgue Judicial. “Sus restos son esqueléticos”, dijo Nayi. Recordemos que Hernán desapareció en diciembre del 2014 y su cuerpo fue encontrado tres meses después, con signos de descomposición.

No obstante, la materia orgánica presente aun en el cuerpo ha permitido brindar algunas pistas. “Tenemos una serie de elementos que desde el punto de vista forense acreditarían que fue atacado, que hubo actitud de defensa, señales de castigo, una herida compatible con el ingreso de un arma punzocortante”, describió el letrado y concluyó: “Estamos hablando de un crimen”.

Vale recordar que en diciembre de 2015 se dieron a conocer los resultados de la segunda autopsia. A través de su abogado, la familia Sánchez pidió la nulidad de este segundo informe forense por considerar que se han cometido algunas irregularidades. Una de ellas es el hecho de que no se haya citado al perito de parte para presenciar y constatar la forma en que se procedió a hacer esta segunda pericia.

Jesús planteó que la fiscalía sigue trabajando en la hipótesis del suicidio, siendo que el informe del perito de parte –en disidencia con el perito oficial- textualmente afirma que “existe una alta sospecha de criminalidad con intervención de terceras personas”.

Las irregularidades cometidas en esta segunda pericia despiertan las sospechas de la familia. El papá de Hernán ha planteado públicamente su hipótesis de que la muerte de su hijo fue un crimen por encargo realizado por la policía para encubrir a un funcionario provincial.

“Si fueran unos delincuentes comunes los que mataron o mandaron a matar a Hernán, seguro ya estarían presos”, expresó y añadió: “Me gustaría que algún juez se ponga del lado que tiene que estar y dejen de encubrirse entre ellos”.

Sobre esa línea de investigación, Nayi prefirió no pronunciarse y alegó que todo se encuentra bajo secreto de sumario. “Se sigue trabajando en la causa, analizando distintas hipótesis. Se ha trabajado en el terreno. Se ha efectuado exploración. Se han relevado testigos. Se han efectuado entrecruzamientos telefónicos. Al igual que ocurre en el caso de Andrea Castana, todo está bajo secreto de sumario”, recalcó.

Tiempo transcurrido

Para el abogado, el tiempo transcurrido puede permitir romper el pacto de silencio. “La inmediatez, en materia penal, posiciona. Pero todos los casos son distintos. A veces, el transcurso del tiempo conspira contra el pacto de silencio de los que pudieran haber terminado acordando la muerte o participando o ejecutándola con distintos roles. Todos los casos son diferentes. Conservo la esperanza. Las familias y la sociedad también deberían conservar la esperanza y dejar trabajar a la justicia, tratando -en la medida de lo posible- disminuir la ansiedad. Vamos por buen camino. Se sigue trabajo seriamente y eso es lo importante”, subrayó Nayi.

Las familias viven el tiempo transcurrido de otra manera. “Yo tengo la sensación de que estamos en medio de una justicia que está quieta y no hace nada. Siento impotencia y dolor de estar en manos de esta gente hipócrita, que no le importa un carajo de nada”, dijo Jesús Sánchez.

Al cierre de esta edición, las amigas de Andrea concretaban una nueva jornada de reclamo de justicia que incluyó un ascenso al cerro de La Cruz en el mismo horario en que Andrea había iniciado su trayecto. “Para que el grito de justicia llegue el cielo”, fue la consigna de esta convocatoria.

“Yo sé que ella fue feliz en ese cerro, hasta que la agarraron. Yo leí el mensaje que envió y estaba feliz. ‘La flaca’, que no te caminaba ni dos cuadras, había subido el cerro en media hora. Y estaba feliz por eso”, recordó Nadia.

Por la tarde, hubo una manifestación por el centro de la ciudad, con un pedido expreso de justicia. Los familiares de Hernán acompañaron la movilización, como ya lo han hecho en otras oportunidades.

En 2015 cerrábamos el informe referido a estos hechos diciendo: “Indignación y dolor en cada una de las familias involucradas. Indignación y dolor que esta vez ha despertado la solidaridad de gran parte de la población carlospacense. Las respuestas las deberán dar los responsables de que estos casos se esclarezcan. Responsables policiales, judiciales y políticos. Hemos tocado fondo y la respuesta a esto jamás puede ser el silencio”.

Hoy releemos lo escrito y nos damos cuenta que seguimos cayendo más abajo. Los crímenes de Ingrid Vidosa y el más reciente, de Franco Amaya, nos siguen interpelando.

Convivimos con la injusticia y seguimos sin poder reaccionar como comunidad, como colectivo de vecinos. Seguimos en la indiferencia. Seguimos ajenos al dolor de los demás. De la apatía, la hipocresía, la injusticia y la falta de solidaridad, no nace nada bueno.

¿Eso es Villa Carlos Paz?

Información y recompensa Desde octubre del año pasado el gobierno provincial puso a disposición la línea 0-800- 0800-888-8082 para receptar llamadas anónimas con información fidedigna sobre los crímenes de Andrea Castana y Hernán Sánchez. También se ofrece una recompensa de 200 mil pesos para quien pueda aportar datos que ayuden a esclarecer los casos.

Nota correspondiente a la edición n° 456 del semanario La Jornada, del 12 de marzo de 2017.