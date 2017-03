La preocupante situación del cuartel de Carlos Paz llegó a la Federación de Bomberos y a Defensa Civil de la Provincia

Compartir esto





















Los concejales Natalia Lenci (UCR) y Gustavo Molina (Frente Cívico) y el legislador provincial Adolfo Somoza (Frente Cívico) presentaron el pasado jueves ante la Federación de Bomberos de Córdoba y la dirección provincial de Defensa Civil una nota “detallando las irregularidades que observamos en el cuerpo de bomberos de Villa Carlos Paz”.

En el escrito dirigido al presidente de la Federación de Bomberos, Germán Alberto Ternavasio, los parlamentarios expresaron que, “como organismo de control (…) son quienes primero deben ser advertidos de los hechos que ponen en serio riesgo la funcionalidad de este cuartel”.

En este sentido, y a partir de la denuncia penal en contra de exdirectivos de la comisión directiva (están imputados de ‘defraudación por administración fraudulenta’ Diego Avilés, Hernán Anders, Alberto Lorenzatti, Nélida Gómez y Cecilia Rodríguez), advirtieron que, “comenzaron a sucederse situaciones que podrían no ser licitas”.

“La comisión directiva en ejercicio ingresó a la institución en agosto del 2016 a través de una asamblea no cumpliendo con varios de los requisitos indispensables para poder constituirse como tal. El entonces jefe de bomberos Leandro Vilella hizo la presentación correspondiente en la Inspección de Personas Jurídicas.

En enero de 2017, la comisión resuelve desplazar al Oficial Principal Leandro Vilella justificando que el cargo de Jefe debía ser ocupado por el personal de mayor jerarquía, en ese momento la Comisario Silvana Falco. A solo tres días de ser nombrada Jefe de Bomberos es retirada por la comisión directiva entregando el puesto al Sr. Fabián Pontarelli, un ex bombero de la institución que tuvo su última intervención en la institución en el año 1995. Esta persona según la comisión directiva ostenta la jerarquía de Oficial Principal, la misma que Leandro Vilella.

Al mismo momento al Of. Leandro Vilella se lo suspende y se le inicia un pedido de sumario sin informarle la causa, separándolo así del cuerpo activo por tiempo indefinido.

En menos de una semana reingresan al cuartel alrededor de 6 bomberos que no estaban en el cuerpo activo, ninguno de ellos cumplió con los artículos de la ley que requiere la revalidación de conocimientos y apto psico-físico para el reingreso al la institución, todos fueron aprobados directamente por la comisión directiva.

Según lo que hemos podido conocer el actual jefe de bomberos, Fabián Pontarelli, no tiene la jerarquía que dice tener, además hace más de 20 años que no tiene vínculo con ninguna institución de bomberos, no ha recibido ningún tipo de capacitación bomberil en ese tiempo y tampoco tendría cumplimentado los niveles de capacitación de bomberos requeridos para poder ser jefe”, enumeraron.

“Es notorio por parte de los bomberos que esta persona no cuenta con la capacidad ni la idoneidad para llevar adelante la jefatura de un cuartel tan dinámico y complejo con el de nuestra ciudad, esto se puso en evidencia ante toda la comunidad con el incendio del basural en donde se perdió el control de la situación en todo momento”, denunciaron.

“Hemos podido tomar contacto con muchos de los bomberos que integran el cuartel y la mayoría expresa un descontento manifiesto a esta jefatura como así también a esta nueva comisión. Estas situaciones que son solo las más representativas, nos hacen pensar que nos encontramos en un momento de máxima vulnerabilidad y riesgo para nuestra comunidad. Es por esto que recurrimos a vosotros porque entendemos que son responsables de controlar el buen desempeño de las instituciones bomberiles a fin de evitar que esto converja en algo más grave en donde las consecuencias sean grandes pérdidas materiales y/o la pérdida de vidas de cualquier vecino o aun más grave de un bombero, que realiza su tarea de manera voluntaria por amor a su vocación de servicio”, plantearon. Por estas razones, “les rogamos intervengan de manera activa (…). En primera medida solicitamos que se defina la competencia del actual jefe y se le informe a nuestra comunidad si el mismo cumple con la jerarquía, la capacitación y la idoneidad para desempeñar eficientemente el cargo que le fue asignado”.

Nota correspondiente a la edición n° 456 del semanario La Jornada, del 12 de marzo de 2017.