Para integrar la Junta Electoral el Colegio de Abogados reclama ‘consenso político’

Compartir esto





















El Colegio de Abogados de Villa Carlos Paz espera ser recibido por el intendente Esteban Avilés para avanzar en la conformación de la Junta Electoral Provisoria que tendrá a su cargo la elección del defensor del Pueblo, en junio próximo.

Teniendo en cuenta que la convocatoria debe realizarse 90 días antes, y que la fecha tentativa para los comicios es el domingo 25 de junio, no queda mucho margen para dilaciones.

Así lo confirmó a VillaNos Radio 100.7 María Fernanda Pujol, presidenta de la delegación local del Colegio de Abogados. Y aunque aclaró que desde la institución están dispuestos a integrar la junta, tal como lo hicieron en 2015, reclamó ‘consenso político’ para evitar cuestionamientos.

“El municipio nos convocó (a fines de enero) para pedirnos que formáramos parte de la Junta Electoral, y puertas adentro hemos aceptado la propuesta. Pero no nos hemos vuelto a reunir ni hemos hablado con Avilés sobre los pormenores de cómo vamos a elegir los integrantes o el funcionamiento”, dijo.

Recordó que para la elección municipal de 2015, “el Colegio de Abogados absorbió los gastos de funcionamiento”, ya que la Junta Electoral tuvo como sede las oficinas de la institución.

“Lo ideal es que funcione en un espacio independiente. En la sede del Colegio hay una biblioteca y está la sala de reuniones. Pero llegado el caso podría volver a funcionar allí, siempre y cuando el municipio afronte los gastos, de luz al menos”, expresó.

Destacó que en el Colegio de Abogados, “estamos ajenos a cualquier cuestión política. No apoyamos a un partido ni al oficialismo ni a la oposición. Creemos que si tenemos las herramientas debemos apoyar a la sociedad con este tema y por eso dijimos que sí”.

Insistió con que, “Avilés ya tiene el sí, pero estamos a la espera de una reunión porque debemos resolver algunas cuestiones muy importantes”.

Por otro lado, reconoció que se sorprendió por las declaraciones de algunos dirigentes en desacuerdo con la conformación de la Junta Electoral con dos abogados y un escribano como sucedió en 2015.

“Realmente me sorprendió que algunos partidos estén en desacuerdo, ya que en 2015 hubo unanimidad para que el Colegio integre la Junta. Por eso es importante tratar de conseguir todos los consensos, porque si hay un amparo para que el Colegio no sea parte de la Junta nosotros nos retiramos. No podemos participar en esas condiciones. El consenso debe salir del arco político”, advirtió.

Y reiteró que desde la institución “no queremos entrar en esa discusión. Somos ajenos a cualquier cuestión política”.

Por último y sobre el proceso de elección de los dos abogados que conformarían la Junta, adelantó que el sistema sería similar al utilizado en 2015. Es decir, se abrirá un registro para que se postulen los que quieran formar parte, y luego se realizará una elección interna a sobre cerrado para designar a los dos representantes.