Estudio de la Hotelera trazó un ‘mapa’ de la situación del turismo estudiantil en Carlos Paz

El departamento de Estadísticas de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica Afines y de Servicios Turísticos de Villa Carlos Paz (AS.HO.GA.) elaboró un exhaustivo informe que refleja la actualidad del turismo estudiantil y destaca algunos aspectos que podrían influir en su comportamiento futuro.

El estudio publicado por AS.HO.GA. permitió establecer el mapa de situación de de este segmento y la incidencia de las políticas públicas y la economía del país en la elección del destino.

Luego de establecer una comparativa entre la última temporada y el año anterior, se concluyó que “la cantidad de estudiantes en el 2016 fue similar a la de 2015: entre 86000 y 88000 estudiantes, de los cuales el 78% corresponde al nivel primario y el restante (22%) al nivel medio”.

La encuesta incluyó el relevamiento en 184 hoteles (indistintamente de si son socios de la Asociación Hotelera o no).

De acuerdo al informe, el 43% (80) de los establecimientos encuestados trabajó con turismo estudiantil en 2016; el 19% (35) no lo hizo pero tuvo intenciones de hacerlo; el 27% (49) no lo hizo y no tenía intención de hacerlo; y el 11% (20) no respondió a la encuesta.

Para el 49% (39) de los 80 hoteles que sí trabajaron con el turismo estudiantil, el segmento incide de manera ‘muy importante’ en sus ingresos anuales; para el 31% (25) es ‘importante’; y para el 20% (16) ‘algo importante’.

Cabe destacar que la mayoría de estos hoteles manifestaron su intención de trabajar aún más con el turismo estudiantil, puesto que consideran que durante esos meses no tienen ocupación salvo los fines de semanas largos (el turismo de Congresos y Convenciones está limitado a los hoteles que tienen la infraestructura suficiente).

Además el relevamiento permitió conocer que hay hoteles que optaron por no recibir turismo estudiantil por un tiempo, y tuvieron que volver a hacerlo por cuestiones de rentabilidad.

Por otra parte, se precisó que existen 45 mil estudiantes aproximadamente que vienen a pasar el día a Carlos Paz, se alojan en otras localidades y realizan variadas actividades en la villa y sus alrededores.

De acuerdo a esta información, la Hotelera concluyó que el potencial estudiantil “se puede hasta duplicar con acciones concretas, con una organización eficiente y ocupando más fechas de la baja temporada”. Recordando, por caso, que la ciudad supo recibir a 150 mil estudiantes de todo el país, cuando las temporadas estudiantiles se extendían desde setiembre a fines de diciembre.

También se destaca que las proyecciones para el año en curso son similares, con la diferencia que “los riesgos son diferentes”. En este sentido, ASHOGA evalúa como factores de contingencia en relación al turismo estudiantil primario y de acuerdo a los operadores de viaje consultados, la nueva ordenanza de transporte. “La precariedad con la que se trasladó un gran porcentaje de estudiantes en 2016, podría influir en la decisión de empresas y padres a la hora de la contratación, puesto que ya están en la calle ofertas de otros destinos. En este sentido entendemos que la flota de receptivos no logra satisfacer la demanda y que algunos carecen de las medidas de seguridad que tanto las empresas como los padres están acostumbrados para el traslado de menores, teniendo en cuenta que a nuestra ciudad llegan con unidades de no más de 6 años de antigüedad en su mayoría; y que en la venta las empresas ofrecen este servicio por contrato”, advierte la Hotelera.

Respecto del turismo estudiantil secundario, expresa que “el análisis de preferencias tendrá que ver con el precio dólar”.

“El último tiempo se ha logrado retener una buena porción del mercado que antes ostentaba Bariloche, por una cuestión de valores. En este sentido, la decisión de los destinos, que en primer lugar sigue siendo la ciudad patagónica, se disputa entre Villa Carlos Paz, Brasil y otros del exterior que surgen como opciones tentadoras principalmente para los pasajeros del centro y norte de nuestro país”, finaliza el informe.