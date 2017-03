Schiaretti inauguró el ciclo lectivo 2017 en Salsacate

El gobernador Juan Schiaretti presidió en la mañana de hoy la apertura oficial del ciclo lectivo 2017 en la localidad de Salsacate, departamento Pocho.

En la oportunidad, el mandatario provincial dejó inaugurado el flamante edificio escolar Ipet 170 “Padre José Gabriel Brochero”. La obra se realizó sobre una superficie de 1420,55 m2 y requirió una inversión $16.267.119,36 del Programa Fondo Federal Solidario.

En su discurso, el mandatario cordobés agradeció a los docentes por el compromiso que tienen para con la educación de los alumnos y reconoció que los avances logrados desde la Provincia con la construcción de más escuelas y aulas; la inclusión de los alumnos en salas de tres y cuatro años; la jornada extendida, el crecimiento de las escuelas técnicas y las vinculadas a las nuevas tecnologías, “no sería posible sin la participación y compromiso de los educadores”.

Schiaretti se dirigió a los padres solicitándoles indicándoles que son ellos quienes tienen la responabilidad primaria de educar a sus hijos, en tanto que los docentes son la polea de transmisión dando lo mejor de sí para formarlos. Y por ello, agregó, es necesario tener el respaldo de los padres hacia los docentes, logrando así una mejor educación para los chicos

Asimismo, el mandatario consideró importante que “toda negocación salarial no se haga contrarreloj porque cuando ello ocurre todo el mundo con el corazón en la boca. Ahora que quedó claro que la negociación salarial con los docentes es responsablidad de las provincias, voy a proponer que la encaremos en enero, cuando empieza el año, así estamos todos tranquilos cuando llega la hora de empezar las clases y no se tiene que negociar contra reloj, que no beneficia a nadie, sobre todo a los alumnos.

En su discurso, adelantó que a lo largo del 2017, se estima la construcción de 586 aulas, de las cuales 464 ya han sido licitadas o se han firmado convenios con los respectivos intendentes locales. “En el año 2018 todas las escuelas públicas tendrán sala de 4 años y todas tendrán jornada extendida para que los niños puedan aprender más”, agregó.

Con respecto a las obras anunciadas en materia educativa, Schiaretti señaló el proceso licitatorio para la construcción de 102 escuelas entre los que se encuentran jardines, primarios, secundarios y escuelas PROA. De esta forma, se busca brindar mayores posibilidades a los pueblos del interior para que puedan contar con las mismas herramientas y tecnologías que las escuelas de zonas mas urbanizadas.

Acompañado por el ministro de Educación, Walter Grahovac, el mandatario provincial dejó inaugurado el I.P.E.T. N° 170 que demandó una inversión de 16.267.119 pesos.

Al respecto el gobernador Schiaretti expresó su beneplácito: “Es un derecho de nuestro oeste cordobes tener una escuela técnica que permita formar a nuestros hijos y hoy es una realidad”.

A su turno, el ministro de Educación, Walter Grahovac, mostró su alegría al contar con un nuevo edificio escolar y afirmó que este tipo de obras pueden efectuarse cuando “hay voluntad de transmisión cultural, de instruir a los jóvenes y deseos de progreso”.

“Esperamos que con estas nuevas instalaciones puedan sentirse mas cómodos para seguir estudiado. Tenemos la obligación que nuestros niños y jóvenes vivan donde vivan, grandes centros urbanos o en lugares pequeños, reciban una propuesta educativa acorde con los desafios actuales”, finalizó.

El nuevo establecimiento cuenta con 4 aulas, sala de preceptores, administración, vice-dirección, sala de profesores, 3 grupos sanitarios, laboratorio, Sala de informática, SUM, TUM, CRM, Cocina-comedor, cantina y 2 playones deportivos.

Obras para Salsacate

Aprovechando su visita por Salsacate, el gobernador Juan Schiaretti, firmó un convenio para la provisión de agua potable. De este modo, la provincia se compromete a ejecutar y construir obras de perforación y cañería de impulsión; una cisterna de almacenamiento; y una sala de bombeo y desinfección con sus respectivos equipos y tableros. La inversión provincial es de 6.500.000 pesos.

Otros anuncios

El Gobernador anunció la entrega de 37 créditos Vida Digna correspondiente a la segunda cuota y destacó la participación de 69niños en el programa “Más Leche, Más Proteínas”.