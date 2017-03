El Observatorio del Cambio Climático Nacional funcionará en Córdoba

El gobernador Juan Schiaretti celebró que el Observatorio del Cambio Climático Nacional tendrá sede en Córdoba y que durante el invierno se radique en la provincia el Plan Nacional de Manejo del Fuego , medidas que , puntualizó, “contribuyen el cuidado de nuestro hábitat para las futuras generaciones y es una responsabilidad que tenemos que encarar nosotros y debemos hacerlo de manera mancomunada, trabajando sin ningún tipo de especulación partidaria o política”.

En el transcurso de la ceremonia, organizada para anunciar dos nuevos Parques Nacionales, el mandatario sostuvo que “en ningún lado está escrito que el ser humano pueda progresar sin cuidar el medio ambiente, como tampoco está escrito que la producción esté reñida con el cuidado del medio ambiente” y agradeció la labor conjunta con el gobierno nacional, cuyo ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, estuvo presente en la firma de los convenios.

“Tenemos que hacer el desarrollo cuidando el ambiente” explicó Schiaretti, quien añadió que “cuidar de los parques nacionales es proteger también tres tesoros de los cordobeses: hay pocas cosas tan lindas como la Quebrada del Condorito , y ahora nuestro Mar de Ansenuza , la laguna salada más grande de Sudamérica , la quinta en superficie del mundo y está aquí en nuestra Córdoba y la estancia que era de Manubens Calvet y posee una increíble biodiversidad”.

Puso además de relieve dos de las decisiones adoptadas por el gobierno nacional que contribuyen a apuntalar el trabajo que desde hace tiempo desarrolla Córdoba. Aludió al respecto al aporte de herramientas para que la legislatura provincial sancione una nueva Ley de Ordenamiento Territorial “y, fundamentalmente, la determinación que Córdoba sea sea del Observatorio del Cambio Climático Nacional”.

Indicó que esa disposición ” tiene la lógica de ubicar el observatorio en el centro geográfico del país , que es ni más ni menos la lógica de avanzar hacia un país federal ” . Schiaretti también ponderó que se haya dispuesto que la provincia sea la elegida para que se radique en invierno el Plan Nacional de Manejo del Fuego .

“Es importante que sea aquí en nuestra Córdoba ;creo que es lo más lógico porque en invierno el riesgo de incendio forestal está en nuestra Córdoba .Agradezco en consecuencia esa decisión que nos va a permitir no solo coordinar esfuerzos sino también acudir más rápidamente a sofocar los incendios que en esa época nos toca soportar a los cordobeses”.

Defendió a continuación la labor conjunta y consensuada y reiteró el gobernador que “el cuidado del ambiente y el de la ecología es el cuidado de la vida ; Debemos hacerlo para las futuras generaciones pero esa es una responsabilidad que tenemos que encarar las actuales generaciones y hay que hacerlo de manera mancomunada, esforzándonos sin ningún tipo de especulación partidaria o política;sabiendo que cuando uno tiene la mejor de las intenciones no le escapa a los conocimientos técnicos y a los fundamentos científicos que se precisan y sabiendo también que vamos a lograr cuidar mejor el agua, la ecología y el futuro, para nosotros nuestros hijos y nietos”.

Al respecto, el titular de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman señaló: “Tenemos derecho a un ambiente sano pero también el deber de preservarlo, cuidarlo como un legado, que no cercene las actividades productivas, agregando valor pero nunca a expensas de degradar, de contaminar , y destruir la riqueza increíble que tiene nuestro país” .

El funcionario nacional afirmó que con la designación de Córdoba como sede del Observatorio del Cambio Climático Nacional “lo que hacemos es poner en articulación todos los recursos porque ustedes saben muy bien que si nosotros no tenemos información ambiental y no auditamos, no podemos evaluar las medidas que vamos a desarrollar”.

Anunció Bergman que se emplearán herramientas existentes en Córdoba y que hasta ahora no se habían considerado.En lo que tiene que ver con catástrofes medioambientales “planeamos utilizar la logística de Fadea .En lugar de estar solicitando recursos aéreos, vamos a utilizar los Puelches y los aviones que se fabrican aquí en Córdoba”.

Puntualizó Bergman que “vamos a volver a articular la infraestructura y la logística,ya que esta provincia no solamente es la docta, sino que por ser mediterránea y estar en el centro del país va a permitir un mayor despliegue de recursos”.