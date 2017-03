Somoza: “Avilés tiene el síndrome de los que ganan por mucho y se creen emperadores”

Compartir esto





















El legislador provincial por el Frente Cívico, Adolfo Somoza, analizó el escenario político de Villa Carlos Paz en una extensa entrevista con VillaNos Radio 100.7.

“A la política de Carlos Paz la veo fea. El principal referente que fue acompañado masivamente en 2015, ratificando el respaldo conseguido en 2011 por un proyecto plural, lo convirtió en un proyecto personalista y esto genera que la situación sea muy compleja”, opinó. Y responsabilizó directamente al intendente Esteban Avilés: “independientemente del incumplimiento que tuvo con el Frente Cívico, hoy lleva adelante un proyecto personalista y cree tener poderes plenipotenciarios”.

“La gente votó un proyecto que hoy está atomizado, representado por distintas vertientes. Por un lado está el Frente Cívico, por otro ejerciendo de ‘líbero’ está Omar Ruiz, que tiene algunas posturas interesantes y en otros casos se podría jugar un poco más, y los levantabrazos”, dijo, caracterizando de esa manera cómo quedó conformado Carlos Paz Unido en el Concejo de Representantes.

Para Somoza, esto “repercute en todas las políticas de gobierno”.

“Como un tipo racional de la política me parece absolutamente irracional y propio de una actitud autoritaria no aprobarle a una prestataria la tarifa”, expresó respecto al conflicto de Avilés con la Cooperativa Integral por el servicio de agua.

“Billetera mata galán”

En cuanto a la realidad de Cambiemos en Carlos Paz, tras el acuerdo alcanzado por el Frente Cívico, la UCR y el PRO, consideró que está “casi completo”.

“El dicho ‘billetera mata galán’ se puede aplicar perfectamente. Cambiemos debería tener hoy cinco concejales, pero por algún nombramiento que ofreció el emperador no contamos con el concejal del PRO (Marcelo Cuevas). Ojalá que cuando haya que defender el proyecto podamos estar todos juntos”, planteó.

Sobre una eventual incorporación de Avilés a Cambiemos, lo relativizó. “Es el relato del emperador. Juega a que es indispensable, pero hablás con la gente del PRO y te dicen que no es confiable, hablás con la UCR y te dicen que no es confiable. Avilés tiene el síndrome de los que ganan por mucho y se creen emperadores. Pero su carrera política se verá complicada por no pertenecer a una fuerza política.

Hay que pertenecer a un espacio porque si no tenés que ser (Winston) Churchill (exprimer ministro del Reino Unido) para entrar al final y ser candidato a vicegobernador”, graficó.

En este punto, sostuvo que Avilés “tiene un acuerdo con (el gobernador) Schiaretti, y es funcional al gobierno en la mesa Provincia-Municipios. Además, cuando hay actividades en Carlos Paz hay una fuerte presencia del gobierno provincial, del gobierno nacional y de la municipalidad de Córdoba”.

“En política no podés estar con todos”, cerró.