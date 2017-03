Desde el Centro Comercial aseguran que las ventas cayeron “entre un 20 y 30%” en relación al verano pasado

Compartir esto





















Jorge Fernández Campón, presidente del Centro Comercial de Villa Carlos Paz, evaluó la temporada de verano como “regular”.

“Fue una temporada de fines de semana, más allá de este exitoso fin de semana de carnaval”, dijo a VillaNos Radio 100.7.

Y advirtió que la gente que vino “lo hizo con poca plata, por lo que las ventas se vieron muy restringidas”.

“Hubo entre un 20 y 30% menos de ingresos por ventas”, señaló.

Por otro lado, se refirió al informe de los organismos recaudadores que denuncia que “casi el 90 % de los comercios está con algún tipo de irregularidad o evasión”.

“Las autoridades deberían empezar a mirar esta situación por evidentemente algo pasa. No creo que el 90% de los comerciantes sean delincuentes. Los números no cierran y la evasión pasa por ese lado, igual que con los empleados en negro. Hay un gran cinismo, pero a veces es preferible dejar al empleado y no pagar las cargas sociales”, planteó.

Sobre los números de la secretaría de Turismo, ironizó: “parece que estuvimos siempre llenos, pero hay que ver si alcanza para pagar los impuestos”.

En este sentido, reconoció que las expectativas de la mayoría de los comerciantes pasan por terminar de pagar las deudas de 2016 “y comenzar a remar en dulce de leche para sobrellevar el invierno”.

“Más allá del contexto nacional, en Carlos Paz tenemos un problema y hay que sincerarse, no se pueden ocultar las cosas debajo de la alfombra: hay demasiados comercios.

Hoy tenemos un comercio cada 26 habitantes, cuando para que sea productivo debería ser cada 55 o 60. Lo que pasa es que vivimos la pompa de jabón del verano y todos creen que Carlos Paz es la meca dorada, pero después llega el invierno y ahí se ve cómo viene la cosa”, afirmó.

Apuntó que la única salida a esto es revertir la estacionalidad, “y generar las condiciones para que la gente venga todo el año”.

“Pero no les interesa. Cuando medianamente tuvimos la oportunidad de armar algo como el Captur, de un plumazo lo destruyeron todo”, aseguró sobre la gestión que encabeza el intendente Esteban Avilés.