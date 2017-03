El tributo a los 50 años de Rock argentino y La Beriso cerraron el Cosquín Rock 2017

Uno de los temas que sonaron fue “Knife edge”, tema del primer disco, publicado en 1970 y luego le siguieron otros temas de esa histórica producción como “Welcome back my friends”, “The barbarian” y “América”. Después interpretó “Fanfare for the common man” con un solo implacable de batería.

Por la noche, también ofrecieron sus conciertos que recibieron el beneplácito de la gente, las bandas punk, Los Violadores (una de las primeras del género en el país) y Ataque 77 que tuvo una buena actuación con sus canciones de fuerte contenido social.

Las Pelotas la agrupación liderada por Germán Dafuncchio ofreció un excelente show para sus fans, interpretando clásicos intercalados con temas de su último disco. En el concierto invitaron al líder de Los Pericos, Juanchi Baileirón para cantar una espectacular versión de “El Ojo blindado”, cover de Sumo.

Finalmente el cierre estuvo a cargo de La Beriso que encabeza Rolo Sartorio, cuyo concierto duro más de dos horas, en el que hizo un recorrido por toda su discografía y en el que sus admiradores ratificaron que el apoyo a la banda es incondicional.

En dialogo con Télam, Sartorio dijo que “los sentimientos fueron muchos en este evento, porque me fui al escenario donde tocaron íconos del rock nacional y creo que es la primera vez que arman un escenario para los artistas que armaron el camino que nosotros podemos transitar”.

Comentó que se sintió orgulloso de que Fito Páez lo invitara a su show y aclaró que “esto es lo que hay que lograr, que la gente nos vea a todos los rockeros unidos”. También el líder de la Beriso fue invitado para cantar con Los Pericos que celebraban sus 30 años.

“Siento una gratificación de que La Beriso cierre la edición del Cosquín Rock, lo disfrutamos y que la gente la pase muy bien, el día estuvo maravilloso”, precisó.

A pesar de la lluvia que comenzó a caer con la tarde del domingo, el predio se llenó de gente y permaneció hasta el final, cuando La Beriso tocaba los últimos acordes de la 17a. edición del festival más federal de la escena rockera argentina.