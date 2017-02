“Moonlight” se llevó el Óscar a la mejor película tras un papelón histórico

Compartir esto





















Los presentadores Faye Dunaway y Warren Beatty anunciaron que el premio mayor era para el musical “La La Land” pero tras los agradecimientos de los productores, reconocieron el error y mostraron la tarjeta que consagraba ganadora a “Moonlight”.

Como las mejores películas, la ceremonia correspondiente a la 89° entrega de los Premios Óscar tuvo un final con vuelta de tuerca. Fue después de que ladupla protagonista de la emblemática “Bonnie & Clyde”, Faye Dunaway y Warren Beatty anunciase que el premio de la noche, el de mejor película del año, correspondía al musical “La La Land”.

Sin embargo, tras los agradecimientos de rigor, Beatty argumentó que les habían entregado una tarjeta incorrecta que consignaba a “La La Land” pero en la categoría correspondiente a la mejor actriz: Emma Stone, un premio que se había entregado minutos antes. Fue entonces cuando apareció la tarjeta correcta y la gente de “Moonlight” pudo festejar.

El film de Barry Jenkins que narra la infancia y la adolescencia de un joven afroamericano en una zona conflictiva de Miami había sido el primero en festejar en la noche de Los Ángeles, ya que uno de sus intérpretes, Mahershala Alí, se llevó el premio al mejor actor de reparto.

A “La La Land” le quedó el consuelo del premio al mejor director Damien Chazelle, que se convirtió, con 32 años, en el realizador más joven en obtenerlo, y de las distinciones en los rubros de fotografía, música original y mejor canción.

Los otros intérpretes premiados fueron Casey Affleck, por “Manchester by the sea” y Viola Davis, por “Fenze”. Pero también se llevaron galardones las películas “Escuadrón Suicida” (maquillaje), “El libro de la selva” (animación), “Zootopia” (largometraje de animación), “Moonlight” (guión adaptado) y “Manchester by the sea” (guión original).

La ceremonia de entrega del máximo premio de la industri estadounidense fue conducida por el presentador de televisión Jimmy Kimmel, y alternó críticas más o menos directas al presidente Donald Trump con momentos emotivos como el recuerdo de los actores y técnicos fallecidos durante 2016 y el homenaje al actor Michael Fox y su película “Volver al futuro” que incluyó un De Lorean sobre el escenario.

Para las fanáticas de la moda, quedarán apuntes sobre la profusión de modelos en tonos dorado, plateado y marfil y las cabelleras ultracortas de Michelle Williams, Charlize Theron. Emma Watson y Scarlett Johansson.

Télam