En Córdoba, turistas sin reservas “pasan la noche en autos”, contó Bañuelos

Con la visión de que “hace muchos años” el doble feriado de Carnaval es el más exitoso de todos, en la provincia de Córdoba se celebra, de modo particular, la gran cantidad de turistas que visitan las distintas ofertas.

Julio Bañuelos no duda y sube la apuesta: “Es un fin de semana muy exitoso, con el 100% de reservas en todos lados y hasta más. Yo soy de Mina Clavero y estoy acá el fin de semana; y vi gente, familias, que pasaban la noche en los autos, porque no tenían reserva y no había lugar”.

Durante la entrevista con el programa Cara y Cruz, de radio Universidad, el titular de la Agencia Córdoba Turismo remarcó, además, que el nivel de gastos de estos días es “más elevado” que en lo que va de la temporada, infiriendo que llegó “gente de mayor poder adquisitivo”.

A su vez, también dejó unas líneas respecto al panorama actual de la temporada estival: “Es buena, en un contexto económico difícil. Es muy bueno el nivel en cantidad de gente, aunque a nivel de consumo se debe haber gastado un 25 o 30% menos, ya que este enero fue el mismo, en número, que enero del año pasado. Con la inflación, hubo una baja”.