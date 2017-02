GatilloFácil – Familiares de víctimas de abuso y negligencia policial acompañaron a la familia Amaya

Compartir esto





















Las familias de Hernán Sánchez y Cristian Dematei acompañaron a los familiares y amigos del joven Franco Amaya en la marcha donde reclamaron justicia por su asesinato a manos de la policía. Los Sánchez sufrieron en carne propia la negligencia y el abandono por parte del Estado provincial y municipal y la policía de Córdoba. Durante los casi tres meses que estuvo desaparecido Hernán Sánchez, el gobierno no puso a disposición de la familia ningún tipo de recurso humano o material para buscar al joven. La familia nunca fue recibida por las autoridades municipales y tampoco hubo avances en la causa después de las denuncias realizadas ante el Defensor del Pueblo.

“Estamos acompañando a esta gente en su dolor, porque yo lo pasé y lo vengo atravesando y es terrible. Es algo que de tu familia no se borra más. No los conocemos pero entendemos el dolor”, expresó conmovido Jesús Sánchez, el papá de Hernán.

El próximo 13 de marzo se cumplen dos años del hallazgo del cuerpo sin vida de Hernán Sánchez en el Cerro de la Cruz, a metros del ingreso por calle La Rioja. El fotógrafo había desaparecido el 19 de diciembre de 2014. Fue encontrado tres meses después de casualidad en el marco del operativo de búsqueda de Andrea Castana, quien también apareció muerta. Su cuerpo aún permanece en la morgue judicial. La versión de la policía y la fiscalía apunta a un suicidio, lo que es descartado por la familia que denuncia serias irregularidades durante la investigación.

Desde ese momento, familiares y amigos se manifestaron cada 13 en reclamo de justicia hasta diciembre del año pasado. Durante la última concentración, Jesús Sánchez aseguró a los medios que su hijo fue asesinado por encargo por sacar una foto comprometedora de un funcionario provincial.

Hace dos años que los crímenes de Hernán Sánchez y Andrea Castana permanecen impunes. “Es un caso distinto el de Hernán y Franco, pero a Hernán no me cabe duda que lo mato la policía. No quiero involucrar a toda la policía, dos o cuatro seguramente lo mataron. No me cabe ni la menor duda que por eso está todo trabado y todo tapado. Estamos rogando que en algún momento un juez abra la investigación”, denunció Sánchez.

La familia Dematei atraviesa una situación desesperante. Hace un año que su hijo Cristian está preso en la cárcel de Bouwer acusado de “robo calificado” por un hecho que ocurrió el 24 de febrero del año pasado. Sin embargo, en lo que va de la investigación no se han encontrado pruebas que lo incriminen en el hecho.

“Si no salimos a la calle esto se va a convertir en tierra de nadie. Ya pasó con mi hijo que lo culparon siendo inocente. Hay una corrupción muy grande en Carlos Paz, empezando por la fiscalía. Tenemos que salir a la calle y tratar de parar esto, porque nosotros no queremos ningún chico más muerto”, manifestó Ángel Dematei, padre de Cristian. “¿Cómo podemos confiar en la ley y creer en la policía? Los jóvenes le tienen miedo a la policía”, reclamó.

El caso de Cristian Dematei está en la Fiscalía N°2 a cargo de Ricardo Mazzuchi. También, ha tenido intervención el juez de Control y Minoridad, Daniel Strasorier, quien revocó el pedido de libertad y solicitó la elevación a juicio.

El robo del cual es acusado Cristian ocurrió el 24 de febrero pasado. Claudia Molina fue asaltada en el ingreso de su casa. Le robaron dinero y electrodomésticos. Inicialmente, la mujer dirigió sus sospechas hacia Paola Dematei (hermana del joven detenido), ya que trabajaba con ella.

A partir de ese vínculo laboral, la víctima los señaló como responsables del asalto, acusando a Paola de brindarle información a su hermano, y a Cristian de perpetrar el hecho.

Lo cierto es que esa acusación inicial fue perdiendo fuerza, puesto que nunca se encontraron elementos de prueba. En los allanamientos realizados en la vivienda del joven jamás encontraron nada que lo implique, ni los productos y el dinero sustraído, ni la moto enduro blanca que conducía el asaltante y tampoco el arma con la cual la víctima del robo fue intimada.

En el desarrollo de la investigación, el propio juez Strasorier desvinculó a Paola del episodio, negando su carácter de “partícipe necesaria” y al poco tiempo resolvió su libertad. Sin embargo, no tuvo el mismo criterio con Cristian. “Me arruinó la familia con lo que me hicieron. Mi hijo no es un delincuente, es un perejil. En el juicio van a comprobar que mi hijo no tiene nada que ver con esto”, afirmó.

Nota correspondiente a la edición n° 454 del semanario La Jornada, del 26 de febrero de 2017.