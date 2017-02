GatilloFácil – Bronca, reclamo de justicia y represión

Compartir esto





















Por la tarde del mismo fatídico 22 de febrero, familiares, amigos y vecinos se manifestaron frente a la Departamental Punilla exigiendo Justicia por Franco Amaya. La gente expresó su bronca con huevazos y piedras, y el encendido grito de “asesinos”, dirigido a la policía. La manifestación terminó con 10 personas detenidas, entre los que había 4 menores de edad. Cerca de las 3 de mañana, los manifestantes recuperaron su libertad.

Algunos de ellos relataron que fueron golpeados. Tal es el caso de Facundo quien, al salir de la comisaría, expresó: “La policía haciendo las cagadas que siempre hacen. Nos cagaron a puñetes y nos encerraron, después de la marcha que habíamos hecho”.

Y apuntó a la presencia de efectivos de civil entre los manifestantes. “A mí me agarraron los de civil cuando me estaba volviendo. Me agarraron del cogote personas bien vestidas, como nosotros, que eran policías de civil”, subrayó.

Denunció, asimismo, que “cuando me metían por la cochera me golpearon en las costillas y la cara”.

Roberto, un turista de Mar del Plata que fue testigo de lo que pasó, también habló de la presencia de policías de civil. “Primero pensamos que era una pelea callejera. Pero luego nos dimos cuenta que eran policías que estaban de civil. Y una vez que capturaban a los chicos que estaban manifestándose, les seguían pegando aun estando en el piso. Fue muy violento todo. Los capturaban y les pegaban en el piso”, insistió.

Un detalle no menor fue el apagón de luz que dejó totalmente a oscuras la cuadra.

En el lugar tuvo una activa intervención el legislador del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Ezequiel Peressini, quien estuvo también participando de la manifestación. “Es importante entender que los chicos no son los responsables del disturbio sino el gobierno y las fuerzas policiales que generan bronca en la sociedad”, consideró el legislador a VillaNos Radio 100.7 y remarcó la presencia de “policías infiltrados” que generaban “provocaciones y disturbios”.

Además desde su banca presentaron una declaración de repudio al crimen de Franco Amaya: “Buscamos que no solo yo, sino toda la Legislatura se ponga a disposición de la familia. Pero el gobierno y sectores importantes de la oposición se negaron a aprobar esa declaración”.

Al momento de la represión y de la detención de los manifestantes, no se hizo presente ninguna autoridad local.

Nota correspondiente a la edición n° 454 del semanario La Jornada, del 26 de febrero de 2017.