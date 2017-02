Durante enero hubo tres accidentes de tránsito por día en Villa Carlos Paz

Compartir esto





















El Observatorio Vial de la municipalidad de Villa Carlos Paz presentó su resumen estadístico correspondiente a enero de 2017.

Allí se destaca que durante este mes se produjeron en la ciudad un total de 94 accidentes (72 colisiones, 20 despistes y 2 vuelcos). Esto es, tres por día en promedio.

Los accidentes se distribuyeron de la siguiente manera: 16 autos-autos, 29 motos-autos, 22 solo vehículos, entre otros.

El 64% de los siniestros fue sin heridos y el 36% restante con heridos sin fallecimientos.

Cabe recordar que en enero de 2016 se relevaron en total 58 accidentes. “El incremento de este año se debe a la gran cantidad de gente, que genera un flujo de tránsito intenso y descuidos. Además, ahora registramos accidentes que al comienzo no teníamos en cuenta”, aclaró el director de Seguridad VCP, Rubén García.

En lo que se refiere al lugar de los accidentes, 33 se produjeron en el distrito centro sección 8; y 18 siniestros en el distrito este sección 2. El funcionario determinó que las zonas críticas son las principales arterias de los barrios céntricos: Los Manantiales, General Belgrano, Villa Domínguez, Centro, Cu-Cú, La Quinta 3ra sección, La Cuesta y Santa Rita. “Los lugares con mayor confluencia de vehículos son los más complicados: las avenidas San Martín, Uruguay, Sarmiento y Cárcano”, especificó.

En cuanto a las acciones preventivas que está desarrollando el Observatorio Vial, García mencionó la colocación de cartelería, demarcación y colocación de lomadas. “Principalmente, para evitar accidentes de moto y auto, realizamos controles en distintos lugares de la ciudad. Los operativos se hacen con el área de Tránsito del municipio y se exige documentación y licencia de conducir”, manifestó.

Asimismo, advirtió que la sistematización vial en barrio Santa Rita “ha funcionado muy bien”.

La Cárcano es una de las avenidas con mayor accidentología en toda la ciudad. El año pasado por lo menos dos personas perdieron la vida en accidentes ocurridos en esta arteria.

En este sentido, García adelantó que, “están trabajando con la gente de obras públicas” para mejorar la seguridad vial en la zona. También, advirtió que como es una ruta provincial “en las intervenciones que se hagan, hay que solicitar autorizaciones al gobierno de la provincia”, pero no son necesarias para la colocación de semáforos.

Es preocupante la falta de conciencia de los conductores de motos sobre la importancia del uso del casco para proteger su vida. “La gente lo usa para evitar la multa”, afirmó García. Sobre la utilización del celular al volante señaló: “es importante la cantidad de gente que usa el celular manejando. Saben que no lo deben hacer y esto ha causado accidentes”.

El Observatorio comparte información de forma permanente con la ONG Concientizar para prevenir, reconoció García. “Nunca se les negó participación. Hemos tenido reuniones con ellos. Las problemáticas que plantearon, se las hemos atendido”, argumentó.

Cabe recordar que el Observatorio Vial comenzó a funcionar en noviembre de 2015. Tiene como objetivo principal disminuir la accidentología con herramientas de prevención y un seguimiento a las diferentes situaciones que pueden generar un accidente. Por lo tanto, el organismo no solo trabaja sobre lo ocurrido, sino principalmente en evitar que suceda coordinando acciones con la policía y los servicios de emergencia.

“El balance es positivo. Podemos conocer cuál es la problemática, cosa que antes no existía. Es una ciudad geográficamente difícil y complicada para el turista. Debe haber mejoras, pero si no reconocemos los problemas no se puede avanzar”, manifestó. “Antes no había estadísticas seria”, agregó.

Los datos obtenidos se cargan en un mapa de contingencia accidentológico que permite tener un registro claro de los puestos de mayor siniestralidad de Carlos Paz y su frecuencia, para trabajar en consecuencia con las zonas más afectadas. “Trabajamos cruzando los datos y la información es más precisa. Estamos mejorando y puliendo el sistema”, explicó.

Nota correspondiente a la edición n° 454 del semanario La Jornada, del 26 de febrero de 2017.