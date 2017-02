Ante la ausencia de Avilés, la oposición dejó sin quórum al Concejo y se postergó el informe anual del defensor del Pueblo

Compartir esto





















Estaba previsto que en la sesión del Concejo de Representantes del jueves pasado el defensor del Pueblo, Alejandro Luchessi, brindara su informe anual.

Pero ante la ausencia del intendente Esteban Avilés, que sigue de vacaciones en Brasil (ver página 6), el ombudsman pidió una nueva fecha para presentar el informe, amparándose en lo que establece la Carta Orgánica Municipal (ver aparte).

La titular del cuerpo legislativo, Alejandra Roldán, opinó que la presencia de Avilés no era obligatoria y, ante esto, los ediles Walter Gispert, Gustavo Molina y Oscar Sequeira (Frente Cívico) y Laura Orce (Partido Justicialista) se levantaron de sus bancas para dejar sin quórum al Concejo.

Si bien el edil Omar Ruiz (CPU) se mantuvo en su banca, su postura se alineó con los que planteaban que era una instancia muy importante y que debía estar presente el intendente, por lo cual también reclamó que la presentación del informe se reprograme.

Ante esto, al oficialismo no le quedó más remedio que levantar la sesión.

Cabe acotar que, al margen de la cuestionada ausencia del intendente, tampoco se hicieron presentes varios integrantes del gabinete.

Sólo estuvieron los secretarios de Salud, Rubén López, Gobierno, Juan Villa, y General, Sebastián Guruceta.

En tanto no estuvieron Daniel Gilli (Economía), Darío Zeino (Calidad Institucional), Sebastián Boldrini (Turismo y Deportes) y Horacio Pedrone (Desarrollo Urbano Ambiental).

La discusión

En el inicio de la sesión especial, Luchessi consideró que, “no puede ser casualidad” la ausencia del intendente, teniendo en cuenta que la fecha se fijó con 30 días de antelación, y pidió una nueva fecha para brindar su informe anual “para darle la importancia que tiene y no incurrir en una falta contra la Carta Orgánica”.

La presidenta Roldán repasó lo que establece la COM en cuanto a los ‘deberes y atribuciones’ del ombudsman y opinó que la presencia de Avilés “no era obligatoria”.

“Mi interpretación es que perfectamente puede dar su informe. No veo impedimento”, sostuvo.

En ese momento, Gispert aseguró que no estaban dispuestos a avalar lo que consideraban una “ilegalidad” y se levantó de su banca junto a Molina, Sequeira y Orce.

Ruiz, en tanto, planteó que, “hay que tratar de resolver esto de una manera adecuada”, y advirtió que, “estaríamos dando un mal mensaje a la sociedad si los distintos poderes de la ciudad no estamos a la altura de las circunstancias para que este acto se desarrolle como lo indica la Carta Orgánica”.

“Hay que buscar una fecha alternativa. Este año hay elecciones del defensor del Pueblo y debemos mandar un mensaje productivo”, insistió.

Luchessi volvió a hacer uso de la palabra y, en ese momento, planteó que tomaba la ausencia de Avilés “como un desprecio”.

Con apenas seis ediles sentados en sus bancas (Marcelo Cuevas y Natalia Lenci no asistieron), Roldán levantó la sesión por falta de quórum.

Repercusiones

Tras la fallida sesión, Gispert recordó que la fecha se fijó “hace 30 días” y que se enteraron el mismo jueves por la mañana que Avilés no iba a estar presente.

“Es un claro incumplimiento de la Carta Orgánica que no estén el intendente y sus secretarios. Por eso decidimos no acompañar lo que entendemos que es ilegal”, refrendó. Y apuntó a Roldán: “la presidenta debió garantizar que estuviera el intendente y si no debió levantar ella la sesión”.

Por su parte, Roldán consideró que la ausencia de Avilés, “de ninguna manera se trata de una violación a la Carta Orgánica”.

“El defensor estaba notificado desde hace tres días que no iba a estar el intendente. Hablé por teléfono hasta pasado el mediodía (del jueves) y me había dicho que iba a presentar el informe, lo que me hace pensar qué hay detrás de todo esto.

Empezamos la sesión repudiando los actos de violencia que tuvieron lugar en la ciudad y tuvimos un acto de violencia institucional, de falta de respeto a la gente que vino a escuchar al defensor, concejales, funcionarios y periodismo.

Lo interpreto como un boicot. El intendente y los secretarios que no estaban presentes se justificaron por escrito”, explicó. Y adelantó que, “voy a estudiar legalmente lo ocurrido”.

La concejala Laura Orce (Partido Justicialista), adujo que la ausencia del intendente demuestra “desinterés por la institución, apoyado por un defensor que ha tenido una actuación muy tibia”.

“Desde la época de (Carlos) Felpeto se ha ninguneado y bastardeado a la defensoría del Pueblo, y es una institución sumamente importante para los vecinos”, denunció.

Remarcó que si el informe se brindaba sin la presencia del mandatario se configuraba una situación “gravísima”. Sobre la interpretación de Roldán, aseguró que es “errónea y forzada, atropellando la institución públicamente sin ningún tipo de prurito. Interpretar la COM de esa manera es de una gravedad absoluta”.

“Las ausencias no hacen más que mostrar el desinterés que existe respecto a la defensoría, que es la misma que tuvo el radicalismo históricamente”, cerró.

Desde el Frente Cívico, Oscar Sequeira declaró que, “el articulado de la Carta Orgánica es claro, y está entre los deberes del intendente asistir a la presentación del informe del defensor”.

“Nosotros no vamos a ir en contra de la COM. Hacemos hincapié en el cumplimiento de las leyes”, expuso. Y reflexionó: “es lamentable lo que sucedió. Deberían haber estado todos los funcionarios. De esta forma se está menospreciando una institución que es votada por la ciudadanía”.

¿Qué dice la Carta Orgánica? Sobre el quórum. El artículo 119 de la COM establece que, “para formar quórum es necesaria la presencia de más de la mitad del número total de Concejales (…)”. Esto es, al menos siete. En la sesión del jueves estuvieron ausentes los ediles Marcelo Cuevas y Natalia Lenci. Si a ellos sumamos Gispert, Molina, Sequeira y Orce, el oficialismo quedó, en el mejor de los casos con seis. Y decimos en el mejor de los casos porque los avilesistas Roldán, Mirtha Alessio, Soledad Zacarías, Carla Livelli y Hugo Bustos suman cinco, y la postura de Ruiz fue sumamente crítica. Sobre el informe del defensor del Pueblo. El artículo 144 de la Carta Orgánica establece las ‘atribuciones y deberes’ del intendente e incluye ‘asistir a la presentación anual de la memoria e informe del Defensor del Pueblo’. En tanto, el punto 6 del artículo 179 (atribuciones y deberes del defensor del Pueblo) expresa: ‘Presentar anualmente una memoria de lo actuado y un informe al Concejo de Representantes, el que con asistencia del Intendente y sus Secretarios, lo escucha en sesión pública, la que será anunciada con treinta (30) días de anticipación para promover la asistencia del pueblo y sus organizaciones en general. La memoria y el informe es publicado en el Boletín Oficial Municipal’.

Nota correspondiente a la edición n° 454 del semanario La Jornada, del 26 de febrero de 2017.