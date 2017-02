Villa Carlos Paz debatió sobre la Ley de Bosques

Compartir esto





















Por Jorgelina Quinteros

La ONG Amigos del Río San Antonio (ADARSA) organizó una charla debate sobre la ley de bosques en el marco de la discusión en la legislatura de un proyecto de reforma de la actual ley 9814 de Ordenamiento territorial del bosque nativo.

Este proyecto, impulsado por el oficialismo, ha sido sumamente cuestionado por no respetar el principio de no regresividad en lo que respecta a áreas protegidas, habilitar el desmonte químico y disminuir las multas por desmontes en un 33%.

La actividad se realizó este viernes en el hotel Los Sauces de nuestra ciudad y contó con la participación de miembros de organizaciones técnicas, ambientales y académicas y dos legisladores provinciales.

“Estamos haciendo lo que el ejecutivo provincial no está haciendo que es generando instancias de participación y de debate”, explicó Fernando Barri, biólogo y vocal de ADARSA.

El panel estuvo integrado por Gustavo Peyroti, integrante de la COTBN (Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo de la Provincia de Córdoba); Marcela Fernández, abogada patrocinante de ADARSA; Hernán Uanini, miembro de la Coordinadora en defensa del bosque nativo de Punilla Sur y los legisladores Carmen Nebreda (Córdoba Podemos) y Adolfo Somoza (Frente Cívico).

Peyrotti comenzó la charla haciendo referencia a la defensa de la vida, “no solo del bosque nativo si no de la vida misma” y expresó su repudio por el asesinato de Franco Amaya.

Luego, rescató la experiencia de la COTBN en el año 2008, donde diferentes organizaciones sociales, universidades y el movimiento campesino empezaron a discutir otra política pública en torno al bosque nativo como un antecedente de la discusión actual. “La movilización de más de 10 mil personas cambió el eje de la discusión”, manifestó en relación a la movilización que se realizó el 28 de diciembre del año pasado e impidió la aprobación de la reforma de la Ley de Bosques.

Uanini desarrolló el trabajo que realiza la Coordinadora desde que se conformó a fines del 2016 e hizo referencia a los servicios ambientales que presta el bosque nativo.

A su vez, Fernández explicó los aspectos legales bajo los cuales se tiene que conformar una nueva ley de bosques y especificó que el anteproyecto que se está debatiendo en la legislatura viola leyes nacionales y convenios internacionales, ya que no se respetan los presupuestos mínimos de protección ambiental que establece la ley 26.331.

El legislador Somoza realizó un desarrollo de la situación de productores y pequeños terratenientes del norte cordobés después de años de desmontes en la zona y adelantó que no van a acompañar el proyecto de Unión por Córdoba. “Esto se resuelve con un proceso participativo. UPC quiere consenso legislativo, que no es lo mismo que el consenso popular que exige la ley. No nos vamos a apartar de la ley de presupuestos mínimos y vamos a exigir que se cumpla con la ley nacional”, remarcó.

Nebreda se expresó en ese mismo sentido y señaló que no han podido acceder al mapa que define las zonas rojas, verdes y amarillas, lo que es un aspecto central a la hora de discutir una nueva ley de bosques para Córdoba, ya que establece las áreas protegidas y en las que se habilita el desmonte.

Estuvieron presentes en la charla los concejales Omar Ruiz (Carlos Paz Unido), Gustavo Molina y Walter Gispert (Frente Cívico). También, participaron los funcionarios municipales Liliana Bina, directora de Planeamiento Físico Ambiental, y Emilio Iosa quien se desempeña en el área de Medicina Preventiva.

La charla fue traducida en lenguaje de señas y finalizó con una invitación a la marcha para reclamar participación popular en el debate por una nueva ley de bosques que se realizará este miércoles 1 de marzo en la capital provincial.

“Tenemos que ser miles de voces ese día acompañando la idea de que es necesaria la conservación del bosque nativo en nuestra provincia”, concluyó Peyroti.