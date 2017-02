UEPC adhiere al paro nacional y las clases no comienzan el 6 de marzo en Córdoba

Luego del anuncio del paro por 48 horas que realizó la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) confirmaron que no habrá comienzo de clases el lunes 6 y martes 7 de marzo.

Desde Buenos Aires, donde se desarrolló la asamblea nacional de docentes, el titular de UEPC, Juan Monserrat, afirmó a La Voz del Interior que “Hasta que no se llame a la paritaria nacional, que no ha convocado el Gobierno nacional, no cambiaremos la decisión”.

El dirigente agregó también que, tal como lo habían adelantado tras la infructuosa primera reunión con el Gobierno provincial, el 6 de marzo habrá paro por el conflicto paritario y el martes 7 adherirán a la marcha convocada por la CGT.

El gremio de los maestros en Córdoba también confirmó que se suma al paro internacional de mujeres, previsto para el miércoles 8 de marzo. Para esta manifestación, cada provincia definirá su modalidad.