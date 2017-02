Marcha por Franco Amaya: “Nos cagaron a puñetes y nos encerraron”, dijo uno de los jóvenes que fue detenido por la policía

Compartir esto





















Facundo, uno de los diez jóvenes que fue detenido e imputado de ‘daño calificado’ en el marco de la represión que hubo ayer durante la marcha en reclamo de justicia por el asesinato de Franco Amaya, denunció que fue golpeado por la policía.

“La policía haciendo las cagadas que siempre hacen. Nos cagaron a puñetes y nos encerraron”, dijo tras ser liberado, esta madrugada. Y apuntó a la presencia de efectivos de civil entre los manifestantes.

“A mí me agarraron los de civil cuando me estaba volviendo. Me agarraron del cogote personas bien vestidas, como nosotros, que eran policías de civil”, subrayó.

Denunció, asimismo, que “cuando me metían por la cochera me golpearon en las costillas y la cara”.