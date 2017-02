Atlético Carlos Paz ya tiene fixture confirmado en la LCF

Este miércoles se dio a conocer el fixture que tendrá la máxima categoría de la Liga Cordobesa de Fútbol donde el elenco local estará presente.

Si bien Atlético Carlos Paz se encuentra disputando el Torneo Federal “C” donde acumula dos victorias al hilo, Ferreyra junto a sus dirigidos ya tienen el cronograma de partidos que tendrán en el campeonato cordobés.

Dentro de la “Zona B” el debut será como local ante Las Flores, mientras que el primer encuentro como visitante ocurrirá en Escuela Presidente Roca.

Por parte de la organización dieron a conocer que la forma de disputa será la misma que el torneo de la última temporada y el arranque se estima para el sábado 18 de marzo.

Fixture Zona “B”