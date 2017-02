Rechazo de Colinas al ‘tarifazo’ en el urbano: “Somos cautivos de un servicio deficiente”

Compartir esto





















Sandra Figueroa, presidenta del centro vecinal Colinas, expresó su enérgico rechazo al tarifazo en el transporte urbano, teniendo en cuenta que el proyecto impulsado por el intendente Esteban Avilés prevé un aumento del 45% en el boleto, en dos etapas.

“Estamos cautivos de este monopolio que presta un servicio deficiente. Avilés mandó un proyecto para aumentar 45 % y hay otro que propone el 35%. Buscan darle beneficios a la empresa y no se fijan en el trabajador”, expresó a VillaNos Radio 100.7.

Consideró que en barrio Colinas, “estamos ante un deja vu. Volvemos a pasar por lo mismo. Nosotros le decimos no al aumento pero no está en nosotros la decisión”.

Reiteró que en el actual esquema “el que más sufre es el que tiene menos, que es el que paga los platos rotos de la fiesta”.

Por otra parte, advirtió que, “estamos pagando a una empresa que no brinda un buen servicio”.

El proyecto sería aprobado en primera lectura en la sesión de este jueves, y luego el Concejo de Representantes deberá organizar una audiencia pública para escuchar la opinión de los vecinos: “Debemos participar como ciudadanos. Estoy convocando a los vecinos del barrio y de otros centros vecinales porque este tema nos afecta a todos”.

Según Figueroa, “los salarios que cobramos no dan para pagar ese boleto. Es un atropello”.

Precisó además que el 60% de los boletos se corta en barrio Colinas.

“Ayer me tomé el B9 y a la mitad de calle La Habana se quedó y nos tuvimos que bajar todos. El servicio no está funcionando y espero que nuestra posición quede clara: el bolsillo del trabajador no está para pagar eso”, dijo. Y apuntó, sobre los reclamos del sector: “No pedimos algo sobrenatural. Solo queremos transporte para que la gente pueda llegar a su lugar del trabajo y los chicos a la escuela, con una frecuencia cada 20 minutos”.

“Le decimos no al tarifazo, no al aumento, y tenemos el respaldo de los vecinos”, aseguró.

Indicó que no pidieron que la audiencia pública se haga en la zona oeste, y adelantó que participarán para hacer escuchar su voz: “donde la hagan allí estaremos”.