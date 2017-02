Orce reclama soluciones para el urbano y analiza pedir la rescisión del contrato

Compartir esto





















La concejala Laura Orce (Partido Justicialista) se manifestó totalmente en contra “de cualquier aumento” al servicio de transporte urbano en Villa Carlos Paz. Y adelantó que está analizando la presentación de una propuesta alternativa sin descartar la posibilidad de pedir la rescisión del contrato con Transporte de la Villa y llamar a una nueva licitación o, en su defecto, que el municipio se haga cargo del servicio.

“En una primera aproximación tengo que decir que no estoy para nada de acuerdo con otorgar un aumento a una prestataria que brinda un servicio de manera deficiente”, expresó Orce a VillaNos Radio 100.7.

Consideró que, “el problema de transporte urbano viene siendo queja permanente vecinos; el denominador común es la falta de frecuencias y unidades y el incumplimientos de horarios.

“Hay denuncias permanentes y darle un aumento en esas condiciones no estoy de acuerdo. Es la misma postura que tuve con el aumento del agua a la cooperativa San Roque, con el agravante en el caso del transporte de que se trata de una UTE (Unión Transitoria de Empresas), donde una de ellas (Autobuses Santa Fe) está en concurso preventivo.

Me parece descabellado que no haya ninguna documentación sobre esta situación procesal de la empresa. No tenemos ningún elemento para garantizar que, incluso con el aumento, se pueda prestar el servicio como corresponde”, advirtió.

En este contexto, Orce habló de la prestación de los servicios públicos en general, y apuntó contra el municipio: “Estoy agotada de que la prestación de servicios como el agua en Villa del Lago, basura y transporte urbano sea deficiente, que el Estado no haga nada para modificar esto, y que oculte información”.

Adelantó que si en la sesión del jueves se pone a consideración el proyecto del oficialismo que plantea un aumento el 45% en el boleto votará en contra, y lo mismo corre para la propuesta del interbloque Cambiemos con un 32% de incremento.

“Estoy en contra de cualquier aumento. Acá lo que hay que discutir es cómo se presta el servicio, que es un desastre”, opinó.

Sostuvo que el municipio “debe hacerse cargo de estos problemas, y hacerse cargo no es dar aumentos permanentes en base a estudios que hacen las empresas con la prestación siendo un desastre”.

“Hace años que se han venido dando aumentos y el servicio no mejoró”, subrayó.

Ante esta situación, y si la actual prestataria no puede dar respuestas a los reclamos de los usuarios porque “no es rentable”, Orce planteó que debe ser el municipio el que asuma el servicio por su cuenta o llame a una empresa que garantice la prestación.

“Si dejás a los usuarios expuestos a la rentabilidad de la empresa no sé para quien estás gobernando, para el ciudadano o para los grupos empresarios”, disparó.

Confirmó que está estudiando los pliegos del servicio para determinar si hay causales de rescisión del contrato.

“Estoy evaluando una alternativa para ver de qué manera podemos abordar el problema del transporte pero en serio. Por eso no descarto pedir que se rescinda el contrato y que se llame a una nueva licitación”, aseguró.