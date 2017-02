Cosquín será sede de un gran festival ajedrecístico el fin de semana

Compartir esto





















En el marco de las Semifinales Argentinas Amateur (Sub 1700, 2000 y 2300) que organizan Ajedrez Plus y la Federación Argentina de Ajedrez, la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (A.A.P.C.) ha programado del 25 al 27 del corriente en la sede del Club de Ajedrez Social Cosquín (Catamarca 655 – frente a la Plaza Próspero Molina), dos torneos válidos al ranking ELO Internacional.

Se trata de la Semifinal Argentina Sub 1700 “Club de Ajedrez Cosquín) y de la Semifinal Argentina Sub 2000-2300 “Cosquín Turístico”, que comenzarán este sábado a las 16 y finalizarán el próximo lunes a las 17. Pueden participar aficionados no rankeados y jugadores cuyo ELO sea inferior a 2200 puntos, en estas pruebas oficiales que clasificarán al 40% mejor ubicado para las Finales Argentinas Amateur 2017.

Los ganadores de ambos torneos tendrán inscripción, alojamiento y estadía para participar del 25 al 28/05 en el XVI Torneo Abierto Internacional “Centro de la República” a disputarse en Villa Giardino.