Carrió, al gobierno: “No se pueden cometer más errores”

Después de la marcha atrás en el recorte de las jubilaciones y en el acuerdo con por la deuda del Correo Argentino la diputada Elisa Carrió remarcó que “no se pueden cometer más errores”.

“No es lo mismo ser un CEO que trabajar en el Estado. No es lo mismo la evaluación de resultados en la gestión estatal que en la privada. El Estado es mucho más complejo y más difícil de manejar que una empresa privada. Ahí tenemos fallas en el gobierno”, destacó la referente de la Coalición Cívica.

En lo relacionado con el cambio en el cálculo de las jubilaciones Carrió afirmó por Radio Mitre: “Fui histriónica. Pido perdón (…) pero una de algunas imbecilidades cansa. Llamé inmediatamente al Presidente para que revierta la decisión en materia jubilatoria”.

Por otra parte, en lo concerniente al arreglo con la empresa de la familia presidencial, la diputada defendió la actuación del ministro de Comunicaciones Oscar Aguad.

“Cuando él me llama, me dice te juro por Dios Lilita que le di una buena noticia al Presidente. Yo que conozco al Milico Aguad como se lo llama, él estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. No percibía el impacto del conflicto de intereses. Y estoy segura que tampoco lo sabía el Presidente que tiene una relación semiconflictiva con el grupo, con su padre. Pero también con sus hermanos que no pueden resolver ninguna cuestión dado que él está en política”, puntualizó Carrió.

Dentro de este conflicto de intereses la referente de Cambiemos ponderó la propuesta del presidente Mauricio Macri por establecer un mecanismo para futuros casos similares.

En este sentido la diputada dijo: “Lo que está mal es no haber integrado todas las demandas del grupo Macri. Y lo que sí está mal es que tendría que haber existido un mecanismo, cosa que el Presidente lo tiene clarísimo para desprenderse de toda decisión que tenga que ver con grupos económicos familiares”.

Cba24n