Para la Coopi, la postura del municipio sobre el aumento en el agua es un “festival de falacias”

El subgerente General de la Cooperativa Integral, Rodolfo Frizza, se refirió a las declaraciones del secretario de Gobierno y Asesor Letrado del municipio Juan Villa en torno a la tarifa del agua y dijo que se trata de un “festival de falacias”.

El funcionario consideró “de la más absoluta ilegalidad” el nuevo cuadro tarifario que implementó la prestataria a partir de enero, a pesar de que el intendente Esteban Avilés le negó el aumento (ver aparte).

“Pocas veces en mi vida vi tantas incoherencias”, expresó Frizza a VillaNos Radio 100.7 y consideró que lo que busca el gobierno de Avilés es “enfrentar a la Coopi con la sociedad” para evitar que los vecinos dirijan sus críticas al gobierno municipal.

“La Coopi no fija tarifas. No se puede confundir a la gente”, dijo Frizza y remarcó que la información que se está repartiendo a los usuarios “es para que sepa qué es lo que van a pagar”.

Aclaró que en la última facturación se incluyó un aumento en la capitalización que fue resuelto por el Consejo de Administración tras la Asamblea realizada en diciembre pasado. El incremento aplicado es del 32,98%, el mismo porcentaje otorgado a la Cooperativa San Roque mediante tarifa aprobada por el cuerpo legislativo.

“Se siguieron rigurosamente los procedimientos legales que corresponden para que esta aplicación carezca de toda ilegalidad, como han querido acusar”, afirmó y dijo que esto representa un monto de 50 pesos para una casa de familia con consumo básico.

“La capitalización es un derecho de las cooperativas a través de la ley 20.337 que las habilita a resolver la diferencia entre el costo de los servicios y lo que se aporta como ingreso a través de la vía tarifaria”, dijo y remarcó que, “el proyecto de Avilés de destrucción de la Cooperativa supone su ahogo financiero”.

Frizza subrayó que el cobro de la capitalización no está judicializado y que el municipio sólo busca confundir. Vale recordar que en marzo de 2015, la jueza Viviana Rodríguez emitió un dictamen que le fue adverso al municipio, puesto que le pedían que ordenara a la Coopi que deje de incluir la capitalización dentro de las facturas, cuestión que fue desestimada. El fallo nada dice de abstenerse de pagar la capitalización.

La cuestión de fondo que se viene discutiendo es sólo es un tema de tipo administrativo: si la Coopi puede o no incluir el ítem capitalización dentro de la factura de agua y cloacas.

El subgerente resaltó que quién no pague debe saber que acumulará deuda con la Cooperativa. “Si alguien insiste en negarse a pagar la capitalización, existen dos juicios distintos para el momento de exigir la deuda. Si el fallo de la cuestión de fondo dice que SI se puede incluir el ítem en la factura, es un juicio ejecutivo. Es un juicio de resolución rápido y el juez enseguida te manda a que pagues.

“Si el fallo dice NO puede incluirse la capitalización en la factura, se emitirá una factura distinta para todos los que deben y de la misma manera se los invitará a pagar. Si se niegan pagar, se inicia un juicio ordinario, que es más largo, más caro y con acciones procesales más complejas”, aclaró.

“Actitud irracional”

Para el concejal Walter Gispert (Frente Cívico), la decisión de Avilés de no actualizar la tarifa del servicio de agua en el sector prestado por la Coopi, “es irracional”.

“Mi posición es que incluir la capitalización en la boleta no es legal, pero Avilés lo termina legitimando al no darle aumento. Porque si no, cuáles son las opciones. ¿Que la Coopi cierre?. Es decir, no es que hay inflación en Villa del Lago y en la otra parte de la ciudad no”, expresó.

Insistió con que esta política es “temeraria” y volvió a apuntar contra la actuación del Asesor Letrado, Juan Villa, en el conflicto con la Coopi. “Hemos dicho que se equivocó. Primero mandaron una ordenanza para sacarle el agua, después hicieron propaganda diciendo que iban a bajar el 25% la tarifa si se municipalizaba, después sacaron el decreto…

Lo que hay que hacer es respetar la ley, y la justicia dijo que se trata de una municipalización y que para eso necesita una ordenanza del Concejo aprobada con los dos tercios de los votos”, aseguró.

Villa: “No es que cuestionemos el derecho o no de la Coopi a cobrar la capitalización, lo que no puede hacer es incluirlo en la boleta del agua” El secretario de Gobierno y Asesor Letrado del municipio, Juan Villa, ofreció el lunes pasado una especie de conferencia de prensa para algunos medios donde se refirió al conflicto con la Cooperativa Integral. En este sentido, consideró “de la más absoluta ilegalidad” el nuevo cuadro tarifario que implementó la prestataria a partir de enero, a pesar de que el intendente Esteban Avilés le negó el aumento. “Rompe con cualquier norma no sólo jurídica si no de sentido común. Jamás puede un ente ajeno al Concejo pretender un aumento tarifario de la naturaleza que sea”, dijo. Estimó que en manos del municipio, “el costo de la tarifa de agua disminuirá en un porcentaje superior al 30 %”. Esto surge, detalló, “de un pormenorizado estudio del cuadro tarifario y tiene una sencilla explicación: la municipalidad se encuentra en condiciones de quedar exenta del pago del IVA transformando la tarifa en una tasa y además quitará de manera inmediata el rubro capitalización”. “Sin IVA y sin capitalización estamos en condiciones de producir una baja muy sensible”, sostuvo respecto a la pretensión del municipio de quedarse con el servicio de agua. Villa recordó que la situación con la Coopi por el agua “está judicializada y hasta que esto no se resuelva vamos ser consecuentes con lo que decimos”. Por eso, el hecho de que la Coopi “se dirija al vecino hablando de un nuevo cuadro tarifario es una sorpresa inaudita, inexplicable”. “Hemos planteados todas las cuestiones legales, administrativas, penales, civiles, comerciales que han sido necesario hacer para terminar con esta situación”, dijo. En otro tramo del encuentro con los medios, Villa se refirió al tema de la capitalización. “No es que nosotros cuestionemos, porque no nos corresponde no porque estemos de acuerdo, el derecho o no a cobrar la capitalización, lo que no se puede hacer es incluirlo en la boleta. Debería ir aparte”, aclaró.

