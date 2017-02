“Nos cansamos de reclamarle al intendente”, dijo la vecina a la que se le inundó la casa

Compartir esto





















Érica Sánchez vive en calle Los Tamarindos (entre Los Gigantes y Los Cóndores). Su vivienda fue afectada por la tormenta del martes por la noche cuando, en poco tiempo ingresó 1,40 metros de agua a su casa.

“La boca de tormenta es muy chica para la cantidad de agua que circula. Antes en esa zona había un canal y después se vendieron los terrenos y se edificaron dos complejos. El agua busca su cauce, entra a las casas y nos inundamos”, relató la mujer a VillaNos Radio 100.7.

Remarcó que es la segunda vez que les pasa lo mismo, pero esta vez fue más grave porque estuvo en riesgo su vida y la de su hija de seis años. “Estaba sola con mi hija y cuando vi que el agua estaba entrando por la puerta, atiné a cortar la luz. Cuando quise salir no pude abrir la puerta por la cantidad de agua. Al colapsar esa boca de tormenta y como es mucha el agua que baja, se desparrama para todos lados y no te deja salir”.

Afirmó que la boca de tormenta fue construida por los dueños del complejo Las Moras. “¿Ese no es un trabajo que lo tendría que hacer la municipalidad con gente que entienda lo que está haciendo?”, se preguntó la mujer.

Detalló además que la intervención de una vecina fue la que permitió que su hija y ella pudieran salir de su casa. “Yo me quedé encerrada. Si no hubiera sino por mi vecina, que logró romper la reja de la ventana, pudimos sacar la nena. El agua era helada, por la cantidad de piedra que había caído”, describió.

Sánchez insistió que la boca de tormenta construida no es suficiente y que ya han hechos los reclamos necesarios ante el municipio. “Nos cansamos de reclamarle al intendente que esta obra está mal hecha. Y no hay respuesta. La vez anterior que nos inundamos fue hace dos años. Fuimos a Obras Privadas. Hicimos el reclamo y fui a pedir una inspección al otro día de lo que había pasado y me dijeron que tenía que pagar un timbrado. Hice todo como me pidieron. Busqué un escribano, le pagué para que constate los daños.

“Nunca me dieron una respuesta. No hay dinero para hacer obras te dicen. A los 15 días me mandaron una carta donde nos dijeron que fue algo natural, que la culpa no es de nadie”, expresó.

También habló de la demora en llegar los servicios de emergencia. “Tardaron más de media hora. Esta es una zona que nos ayudamos entre los vecinos”, subrayó.

En cuanto a la asistencia de Acción Social y Defensa Civil del municipio, detalló que le dijeron “que seque bien la casa, que no pasaba nada”.

“Tuve que dejar mi casa, porque no se puede vivir con la humedad que tengo”, subrayó y contó que ahora está alojándose en la casa de un primo.

La vecina dijo que no descarta la vía judicial para reclamar una solución al problema. “Necesitamos que el municipio reaccione y entienda que acá hay un problema y lo tienen que solucionar”, insistió.

Para colaborar con la familia, se pueden comunicar al 3541-15666913.

VillaNos Radio / La Jornada