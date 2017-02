Molina comparó a Pedrone con el rabino Bergman y mandó a Avilés a broncearse caminando las calles de Carlos Paz

Compartir esto





















El concejal Gustavo Molina (Frente Cívico) fustigó la actitud del municipio de pedir la lista de los asistentes a la reunión para tratar la problemática de la basura antes de confirmar asistencia, y cargó con dureza contra el intendente Esteban Avilés y el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Horacio Pedrone.

“Nosotros vamos a reuniones abiertas. Pedir lista de los asistentes es un retroceso en la práctica democrática y nos remite a lo más oscuro de nuestra historia”, dijo respecto a lo que denunciaron los vecinos que participaron de la reunión en Costa Azul Norte.

Y envió un mensaje “a los funcionarios que rehúyen al debate”.

“No les gusta debatir, no se aguantan la opinión de la gente y si no van con un ejército de aplaudidores no van a ninguna reunión. Quieren ganar un partido sin jugarlo”, graficó.

En este punto criticó sin miramientos a Pedrone, el funcionario que está a cargo del proyecto del Centro Ambiental. “Está muy lindo viajar con el Dakar pero prefiero que esté en Buenos Aires recorriendo los escritorios de los funcionarios en el ministerio de Turismo para que los expedientes se muevan. Me hace acordar al rabino (Sergio) Bergman (ministro de Medio Ambiente de la nación), que se pone a rezar para que se apague el fuego de los incendios”.

Molina tampoco se anduvo con vueltas a la hora de hablar del intendente Avilés: “le queda muy lindo el tostadito de lámpara pero prefiero que sea de sol de caminar las calles de la ciudad que están hecha pedazos y que sus zapatos caros estén embarrados con las cloacas sin resolver”.

Molina participó de la reunión en la sede del centro vecinal Costa Azul Norte y, en ese contexto, manifestó su preocupación por los incendios y el impacto en la salud de los vecinos de la ciudad del humo tóxico del basural.

“Soy crítico de los basurales a cielo abierto, pero estoy a favor de la urgente instalación de la planta de tratamiento. Estamos haciendo gestiones junto al concejal (Walter) Gispert con el senador Ernesto Martínez para que el ministerio de Turismo avance lo antes posible con la planta.

Pensamos que el problema de la basura en Carlos Paz lo debemos resolver en ese lugar, siempre y cuando nos den todas las garantías del menor impacto ambiental posible y máximas garantías para la salud de las personas”, señaló.