Gobierno dio marcha atrás con el acuerdo con el Correo y los cambios a la ley de movilidad jubilatoria

El presidente Mauricio Macri ofreció esta tarde una conferencia de prensa en medio de numerosas críticas sobre su gestión, dados principalmente por el acuerdo por la deuda de Correo Argentino, la reforma en las ART y los cambios establecidos por decreto en el cálculo de la ley de movilidad jubilatoria.

En su discurso defendió la actuación del Gobierno en el acuerdo por la deuda del Correo Argentino que es propiedad de la familia presidencial.

El mandatario advirtió que no pensaron en “controversias judiciales como estas” e indicó que le instruyó al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, que se “vuelva a foja cero”.

“Acá no sucedió nada todavía, no se condonó, no se cobró, volvamos a la Justicia y digámole que queremos una acuerdo integral”, afirmó el Jefe de Estado. Además indicó que se formará un equipo, en el que se incluirá a la Oficina Anticorrupción, para establecer un sistema que se aplicará en “conflictos similares”.

Acerca de la modificación de Anses sobre la Ley de Movilidad Jubilatoria el Presidente remarcó que como no fue publicada se anuló y la liquidación de las jubilaciones y pensiones será normal. Sin embargo dijo que el debate seguirá abierto porque el equipo técnico del Gobierno estima que “se está aplicando mal la Ley”.