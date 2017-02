Villa: “No es que cuestionemos el derecho o no de la Coopi a cobrar la capitalización, lo que no puede hacer es incluirlo en la boleta del agua”

Compartir esto





















El secretario de Gobierno y Asesor Letrado del municipio, Juan Villa, ofreció una especie de conferencia de prensa para algunos medios este lunes, donde se refirió al conflicto con la Cooperativa Integral.

En este sentido, consideró “de la más absoluta ilegalidad” el nuevo cuadro tarifario que implementó la prestataria a partir de enero, a pesar de que el intendente Esteban Avilés le negó el aumento.

“Rompe con cualquier norma no sólo jurídica si no de sentido común. Jamás puede un ente ajeno al Concejo pretender un aumento tarifario de la naturaleza que sea”, dijo.

Estimó que en manos del municipio, “el costo de la tarifa de agua disminuirá en un porcentaje superior al 30 %”. Esto surge, detalló, “de un pormenorizado estudio del cuadro tarifario y tiene una sencilla explicación: la municipalidad se encuentra en condiciones de quedar exenta del pago del IVA transformando la tarifa en una tasa y además quitará de manera inmediata el rubro capitalización”.

“Sin IVA y sin capitalización estamos en condiciones de producir una baja muy sensible”, sostuvo respecto a la pretensión del municipio de quedarse con el servicio de agua.

Villa recordó que la situación con la Coopi por el agua “está judicializada y hasta que esto no se resuelva vamos ser consecuentes con lo que decimos”.

Por eso, el hecho de que la Coopi “se dirija al vecino hablando de un nuevo cuadro tarifario es una sorpresa inaudita, inexplicable”.

“Hemos planteados todas las cuestiones legales, administrativas, penales, civiles, comerciales que han sido necesario hacer para terminar con esta situación”, dijo.

Sobre el aumento, sostuvo que, “le pedí al mismo especialista en tarifas que a nosotros nos permitió esta rebaja del 34 %, que me sacara la cuenta con una sola factura y el incremento está en el orden del 70 %. Esto es una cosa increíble”.

“Se ha salido de madre la cosa. La Coopi se cree con derecho a creer que el servicio es de ella, que el agua es de ella, que la plata de los vecinos es de ella”, arremetió.

En otro tramo del encuentro con los medios, Villa se refirió al tema de la capitalización. “No es que nosotros cuestionemos, porque no nos corresponde no porque estemos de acuerdo, el derecho o no a cobrar la capitalización, lo que no se puede hacer es incluirlo en la boleta. Debería ir aparte”, aclaró.