Ley de Talles: “Las marcas no suelen fabricar ropa que refleje la realidad de los cuerpos”

La modelo de talles grandes Brenda Mato realizó hace unos días un descargo en su página de Facebook contando todos los problemas que tiene para conseguir ropa de su talle y reclamando por una ley de talles inclusiva.

Entre los comentarios de su posteo, hubo uno muy polémico, la opinión de la diseñadora de indumentaria de la marca KOXIS, Ana Nóvikov que justificó la falta de talles grandes diciendo que “la moda no es para todo el mundo, ya es hora de que se entienda”. Y agregó: “querer encajar en algo que no está pensado para marcar curvas que no existen es como querer martillar un tornillo”.

“La moda en indumentaria es estética y es muy difícil tener como estética personas que se descuidan constantemente. Nosotras dentro de la oficina siempre planteamos los talles desde 24 hasta 30, si no entrás en el común de la gente tenés un problema o sos muy flaca o sos gorda. Pero todas las marcas piensan en el común de la gente”, aseveró Nóvikov.

El reclamo de Brenda y la respuesta de la diseñadora ponen en relieve una problemática que comparten muchas mujeres: las marcas de ropa no suelen fabricar talles que reflejen la realidad de los cuerpos.

Si bien el debate gira en torno a una ley de talles nacional que no existe y leyes provinciales y municipales que no se cumplen o no están reglamentadas, es necesario visibilizar que la problemática de fondo es la aceptación del cuerpo.

Desde los medios y desde la cultura hay un rechazo hacia al cuerpo que no encaja en ese esquema único de belleza que va desde los talles 24 al 30.

“Fui a hacer una salida que en teoría era algo familiar y, en el momento en que quise aprovechar las rebajas y comprar algo en los locales, me encontré con que en las rebajas solo había talles S, M o L. La sorpresa fue cuando recorrí otros lugares y me di cuenta de que lo mismo pasaba en otros negocios donde el XL era a lo sumo un M”, dijo Brenda en comunicación con VillaNos Radio 100.7.

La industria de la moda, la publicidad y los medios de comunicación promueven sólo una imagen de la mujer que, en realidad, no refleja la diversidad de las mujeres argentinas.

Ellos glorifican un estándar de belleza e imponen un estereotipo de mujer que pretende “normalizar” los cuerpos e invisibilizar la diversidad. Las medidas reales enfrentadas a la escasa oferta de diversidad propuesta por las empresas que diseñan indumentaria generan una crisis de seguridad a la hora de exponer la figura.

“Quiero sentirme cómoda con mi cuerpo. Pareciera que la industria dice que las jóvenes son flacas y sólo las personas mayores usan talles grandes.Creo que por el momento me identifico con otro tipo de cosas y, lamentablemente, es dificultoso poder mostrar quien soy con mi ropa porque son muy pocas las prendas que puedo conseguir, no hay talles, no hay diseños y si hay son muy caros”, expresó la modelo.

En el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), un grupo de expertos realizó el primer estudio antropométrico de nuestro país, que es un instrumento fundamental para acompañar una norma nacional. Se trata de un estudio preliminar a partir de un escáner 3D, en jóvenes de 20 a 24 años. Los primeros resultados arrojaron que las mujeres son en general talle M, casi L, muy alejados del 90-60-90.

El objetivo fundamental de este estudio es conformar una normativa a nivel nacional basada en parámetros reales e impulsar la reglamentación de leyes provinciales y municipales relacionadas con la utilización de medidas en la industria de la confección de ropa y calzado unificando los criterios en todo el país.

La Ley de Talles, que fue aprobada en septiembre del 2015 por la Unicameral de Córdoba, obliga a los fabricantes y vendedores de indumentarias y calzado a disponer de los tamaños acordes a las medidas antropométricas, sin embargo aún no se encuentra en vigencia. “Tenemos 12 leyes de talles entre provinciales y municipales y muchas que se contradicen entre sí. Por ejemplo, las de Córdoba y Mendoza no están reglamentadas”, explicó.

Pese a estos avances en legislación, las marcas de indumentaria no se rigen por los parámetros antropométricos de las mujeres argentinas. “El tema es que están todas basadas en una tabla de talles que no es argentina, si no que usa medidas europeas. Por eso, para poder avanzar es necesario conocer los cuerpos argentinos para estandarizar los talles y que un 40 sea un 40 en todos locales y a partir de ahí tener una ley que sea nacional”, concluyó.

VillaNos Radio / La Jornada