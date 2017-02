Ruiz: “Hago un llamado de atención al gobierno, no podemos retroceder en participación y transparencia”

Compartir esto





















En calidad de presidente de la comisión de Desarrollo Social y Salud, el concejal Omar Ruiz invitó al defensor del Pueblo, Alejandro Luchessi, a participar de una reunión.

“Creo que hay que poner al Concejo en una etapa de diálogo con las distintas instituciones de la ciudad. Somos varios los concejales que vemos esa necesidad, sobre todo para mejorar el trabajo legislativo e ir generando los consensos que se necesitan en temas importantes”, dijo a VillaNos Radio 100.7.

“Desde la oposición, el oficialismo o la defensoría del Pueblo hay buenas ideas y hay que superar esta situación que estamos viviendo últimamente en el Concejo donde si el tema viene de tal o cual lado, hay determinadas prevenciones. Me parece que hay que superar estas barreras y discutir los temas pensando en la gente”, acotó.

En este sentido sostuvo que, “hay un grupo de concejales que está decidido a avanzar con las propuestas. Después si alcanza el número mejor, pero igual vamos a avanzar porque el Concejo no puede quedar atrapado en disputas donde la gente sea la perjudicada”.

Defensor del Pueblo

Sobre el anuncio del ejecutivo respecto a que la elección del defensor del Pueblo se hará en junio, Ruiz valoró que, “en menos de un mes hayan respondido el proyecto que presenté sin necesidad de llevarlo a su aprobación”.

“Se necesitaba darle certidumbre al proceso político de este año. Estoy de acuerdo con las elecciones en junio, el mandato de Luchessi termina el 31 de diciembre y el tema de la junta es muy técnico. Pienso que no hay que reformar la Carta Orgánica. Con un consenso político se puede cambiar a través de una ordenanza”, dijo. Aclaró en este punto que, “ya hay una ordenanza vigente y una junta provisoria que perfectamente puede funcionar ahora”.

“Hay otras posibilidades, pero lo importante es que esto no complique la elección. No tengo problemas que quede esta junta que ya tiene la experiencia de 2015, pero si hay una propuesta superadora sería cuestión de discutirlo. Lo más importante es que la gente tenga la posibilidad de ver a los distintos candidatos, escuchar las propuestas, y que vayamos hacia una mejor defensoría”, declaró.

Adelantó, además, que el año que viene pedirá que el Concejo trate el proyecto de reforma electoral que presentó y que, entre otros puntos, incluye el sistema de Paso (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) para definir candidaturas a nivel local. “También está la discusión de la junta electoral. Si no lo hacemos este año podría ser el año próximo para las elecciones de 2019”, añadió.

Para esto, “debe funcionar el Consejo de Partidos Políticos. En mi gestión como secretario (de Calidad Institucional, en el primer gobierno de Avilés) funcionaba regularmente. Pero hace un año hay dos consejos, uno se reúne por un lado, otro por otro. La crisis con la Coopi disparó una autoconvocatoria pero no hubo iniciativa del gobierno. Hay un gran déficit”.

En la misma línea advirtió que, “hay espacios de participación que se van cerrando”, y puso como ejemplo “lo que vivimos con el presupuesto participativo. No sólo lo bajaron a la mitad sino que los vecinos no van a poder proponer y van a tener que elegir entre lo que presenta el ejecutivo”.

“Hay una serie de organismos creados por la Carta Orgánica que los trabajamos durante la primera gestión de Avilés y ahora uno va viendo retrocesos.

Esto se tiene que corregir y hago un llamado de atención al gobierno. No podemos retroceder en participación y transparencia. Lo dije cuando se trató el proyecto de acceso a la información pública, o cuando acompañé el proyecto para transparentar gastos en los viajes”, planteó.

Respecto a si Carlos Paz Unido presentará candidato a defensor del Pueblo, indicó que el tema no se habló puertas adentro.

“CPU no funcionó nunca orgánicamente. Funcionó en algunos momentos por decisión del intendente frente a algún tema, pero después tuvo la ruptura con el Frente Cívico y yo tomé una posición equidistante, de oficialista crítico, porque evidentemente este proceso así como se dio no me gustó”, argumentó.

Por eso, “voy a analizar con el grupo que me acompaña qué decisión vamos a tomar. Creo que la etapa que viene es de articular con dirigentes e instituciones y ver qué es lo mejor para la ciudad pensando en la defensoría del Pueblo”.

“No me quiero apurar, pero no estoy atado para nada a lo que resuelva Avilés.

Tengo un compromiso con el gobierno porque llegamos en una misma lista y creo que hay que honrar esos compromisos, pero acompañando lo que está bien, marcando lo que está mal, y lo que yo veo como retrocesos”, estableció.

Nota correspondiente a la edición n° 452 del semanario La Jornada, del 12 de febrero de 2017.