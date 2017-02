Apyme receptó en Carlos Paz una marcada preocupación por la caída de la actividad económica

Compartir esto





















El presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Eduardo Fernández, y miembros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) visitaron Villa Carlos Paz para participar de una serie de reuniones con instituciones locales y evaluar la realidad económica de la ciudad.

Esta actividad se desarrolló en el marco de un relevamiento sobre el impacto de las medidas sociales y económicas del gobierno de Mauricio Macri que es realizado en diferentes localidades del país.

Fernández y el jefe de la filial cordobesa del IMFC, Pablo Tissera, mantuvieron reuniones con la Asociación Hotelera y Gastronómica (ver aparte), empresarios del sector privado y la Cooperativa Integral.

“Lo mejor es escuchar a los actores políticos y sociales en Carlos Paz, como lo hemos hecho en otras localidades y llevarnos una impresión de la situación que están atravesando”, explicó Fernández a VillaNos Radio 100.7. “El análisis diario en cada lugar tiene manifestaciones especiales, la situación económica ha modificado patrones de consumo y uno de ellos es el turismo interno”, especificó.

En cuanto al balance de la temporada 2016-2017, notaron “preocupación en el sector hotelero y gastronómico” y que la economía “se ha resentido por la influencia de las políticas que hacen al financiamiento y al valor del dólar”.

En comparación con el 2015, “la disminución de la actividad económica en algunos casos llega al 50% y esto afecta de manera directa al empleo”, señaló.

“El aumento de la tarifa de la energía eléctrica, los impuestos y los alimentos, el encarecimiento del transporte (por los mayores costos de nafta y peajes), el financiamiento con respecto a viajes al exterior y de compra, la quita del 5% de devolución para compras con tarjeta de débito(que aportaba 7.000 millones de pesos al mercado interno), el techo a las negociaciones paritarias y la apertura de las importaciones son medidas que se toman a nivel nacional y tienen influencia directa en el sector turístico y el ingreso”, analizó Fernández. “Todo esto afecta el nivel de trabajo y asignaciones y genera un redireccionamiento del consumo”, agregó.

En relación a la reunión mantenida con las autoridades de la Coopi, Fernández se refirió a las cooperativas como un “termómetro económico” de la zona porque “palpan lo que está viviendo la ciudad en cuanto al comportamiento de la economía regional y otras políticas sociales, ambientales, culturales, etc.”.

Este panorama complejo a nivel nacional se profundiza cuando se observa con atención la realidad de las organizaciones de la economía social.

“Hay un contexto macro económico estanflacionario que hace que los bolsillos del común de la gente estén menos llenos. En ese marco todo lo que tenga que ver con aspectos tarifarios no está bien visto y ahí entran a jugar costos políticos. La Coopi al no tener actualización de tarifa decae en el servicio y eso perjudica al asociado”, manifestó Tissera sobre la decisión del ejecutivo municipal de no actualizar la tarifa del servicio de agua a la Cooperativa Integral.

“Es una realidad que la estamos viviendo en toda la provincia y se agrava en el sector de la economía social y solidaria, que demanda una rentabilidad necesaria para mantener la calidad de los servicios”, remarcó el jefe en Córdoba del IMFC.

“Es un proyecto de los sectores concentrados y los CEO extranjerizados”

El presidente de Apyme fue muy crítico con el modelo socio-económico implementado por el gobierno nacional desde diciembre del 2015. “Estamos en un proceso permanente de caída de la actividad desde ese momento”, afirmó.

En ese sentido, compartió la apreciación de Carlos Orso, secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Carlos Paz, sobre el impacto que la política económica tiene en el incremento del trabajo no registrado que se detectó en la ciudad.

“Empieza a haber conciencia de que no es un problema de un sector, si no de un modelo socio-económico; que produce la baja del poder adquisitivo, concentración económica y resquebraja la seguridad social. Esto favorece el surgimiento del trabajo y la actividad económica en negro”, desarrolló. “Es muy difícil mantener una estructura legal y sostenida de las empresas con temporadas cortas”, agregó.

Asimismo, aclaró que las reivindicaciones que se hacen desde la pequeña y mediana empresa “no apuntan únicamente a salvar al sector”. “El 95% de las Pymes vende en el mercado interno, por eso demandamos la protección de la industria nacional. A los trabajadores, los pequeños empresarios y las organizaciones de la economía social que son los más perjudicados por estas políticas buscan enfrentarnos”, denunció.

Las Pymes están reviviendo aspectos de la crisis de la década del ’90, “esto ya lo pasamos”, recordó Fernández. “Este es un proyecto de los sectores concentrados, agroexportadores y los CEO extranjerizados. Ellos tienen intereses encontrados con los de los sectores populares. Si las políticas no incluyen al trabajador, hoy podemos hablar de conquistas perdidas y deterioro del nivel de vida”, reflexionó.

El sector se propone generar políticas públicas bajo un principio de equidad en cuanto a la actividad económica, basadas en un modelo económico que promueva la producción y el trabajo e incorpore los conocimientos económicos y técnicos que se producen en las universidades nacionales.

Esto implica desafíos para los referentes de la economía social, “nuestra actuación como dirigentes es decir qué modelo socio-económico queremos, con una presencia mucho más activa y exigiendo una participación real en las decisiones sociales y económicas”.

“La gente votó por un cambio en sentido positivo y las promesas electorales constituyeron un gran engaño. Vamos a trabajar para que esta situación aminore y se promuevan los valores le hacen mejor a la comunidad. Es un largo camino que recorremos desde hace algunos años en conjunto con la Coopi”, concluyó.