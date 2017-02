El fiscal federal Gerardo Pollicita amplió las acusaciones en la denuncia del fallecido Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de perpetrar el atentado a la AMIA e imputó al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli y al ex ministro de Planificación Julio de Vido, según el dictamen firmado este viernes.