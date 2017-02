Orso: “Se disparó el trabajo en negro en VCP”

Compartir esto





















Operativos de control realizados por el Centro de Empleados de Comercio junto al ministerio de Trabajo de Córdoba detectaron un incremento del empleo no registrado en los comercios de la ciudad. También, preocupa la posibilidad de que haya una ola de despidos al finalizar la temporada.

Así lo afirmó Carlos Orso, secretario general del CEC, en comunicación con VillaNos Radio 100.7: “Se disparó el empleo en negro que estaba disminuyendo en los últimos años. La crisis económica se refleja en los empresarios. En noviembre hubo una ola de despidos que llamó la atención acercándose a la temporada y hubo negocios que cerraron sus puertas antes de enero”.

“Casi seguro va a haber una ola de despidos cuando termine la temporada. A algunos comerciantes no les ha quedado mucho margen. Las ventas no han sido muy importantes y de marzo en adelante hay que tratar de sobrevivir”, agregó.

Los controles se desarrollaron durante enero y van a continuar hasta fines de febrero. Fueron inspeccionados negocios del centro y las principales avenidas de la ciudad: Libertad, Cárcano y San Martín. “En enero hemos recibido un aporte de inspectores de la ciudad de Córdoba y realizamos controles en comercios y locales gastronómicos. Encontramos gran cantidad de trabajadores no registrados”, remarcó Orso.

En relación a la mesa de trabajo que impulsa la cartera laboral del gobierno de la provincia con gremios y asociaciones empresariales con el objetivo de definir planes de acción conjuntos hasta 2019 para detectar y disminuir el empleo no registrado afirmó que, “está en plena vigencia”.

“Hay una reunión prevista para mediados de marzo. La problemática se ha acrecentado bastante y, seguramente, vamos a tener un año muy difícil y muy duro. Vamos a tener que sentarnos también con los comerciantes para resolver este problema”, adelantó.

En cuanto a los pedidos de recomposición salarial de los trabajadores de comercio Orso manifestó que el acuerdo por un aumento del 41% que se firmó el año pasado está vigente hasta fines de marzo y en abril retomarían las negociaciones. “El empleado recibiría un aumento mucho menor si se pone un tope del 18% como quiere el gobierno, cuando ahora hay una brecha del 30% y uno ve cierta preocupación sobre lo que está pasando en el país y a dónde vamos a ir con las leyes laborales”, explicó.

“Entendemos que no hay que desestabilizar al gobierno, pero uno aguanta hasta cierto tiempo. La cuestión cada día se hace más difícil y mucho más dura”, remarcó. La crisis económica acrecentó la precarización laboral y el trabajo no registrado en el sector de comercio en nuestra ciudad. Por lo tanto, en los próximos meses preocupa la continuidad de los trabajadores registrados. “Los empresarios y comerciantes no saben cómo los van a sostener”, declaró.

Asimismo se manifestó en contra de la decisión del gobierno nacional de eliminar los feriados puente: “A nosotros nos perjudica totalmente. Los fines de semana largo hemos visto una ocupación muy grande y esto afecta la situación económica de Carlos Paz el resto del año”.

VillaNos Radio / La Jornada